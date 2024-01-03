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«Нуждается в медицинской помощи»: женщина в футболке и тапочках ночью пропала в Новосибирске

Ольга Пушкарева ушла из дома в неизвестном направлении. На ее поиски выдвигаются волонтеры

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Женщина одета не по погоде

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Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» приступил к поиску 43-летней Ольги Пушкаревой. Женщина в футболке и тапочках ушла из дома в Октябрьском районе Новосибирска 3 января в неизвестном направлении.

— Рост 160 см, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза. Одета в удлиненную зеленую футболку и черные тапочки, — перечислили приметы пропавшей в ориентировки волонтеры.

Ольга Пушкарева нуждается в медицинской помощи. Сейчас идет активное распространение ориентировки в сети, готовится сбор на поиск добровольцев.

Накануне мы рассказали о том, как именитые следователи, бандиты, Карелин и экстрасенсы искали двух девочек — родители ждут их 30 лет. Инна и Таня ушли с последнего урока, но до дома так и не дошли.

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