Пропавшие школьницы. Как именитые следователи, бандиты, Карелин и экстрасенсы искали двух девочек — родители ждут их 30 лет

Как девочки притянулись друг к другу, а затем потерялись

Днем 28 октября 1994 года десятиклассницы Инна Лукьяненко и Таня Иванова решили уйти с последнего урока. Это была физкультура — не самый любимый предмет девочек. Инна ссылалась на недомогание, Таню тоже освободили от урока. Не сказать, чтобы девочки были лучшими подругами, но за последние месяцы сильно сблизились, причем настолько, что общительная Инна даже пригласила спокойную и тихую Таню к себе на день рождения, который отмечала неделей ранее, 21 октября.



Девочки жили в небольшом поселке Обском, а когда окончили в нем общую школу, обе перешли в 10-й класс в Ташару, в село покрупнее в 7 километрах от дома. В ту холодную пятницу они не стали дожидаться школьного автобуса, который обычно развозит учеников по ближайшим селам, и пошли в направлении Обского. Вероятно, рассчитывали сесть на попутку, которая добросит до поселка. По самым максимальным подсчетам, через полтора часа они должны были быть дома — столько занимает путь, если идти пешком. Но ни в это время, ни на следующий день Инна с Таней так и не появились в Обском.

