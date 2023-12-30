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СрочноНа трассе в Шерегеш пробка из-за ДТП с грузовиком
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«Трасса полностью встала в обоих направлениях»: грузовик улетел в кювет на дороге в сторону Шерегеша

Авария произошла на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецк

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Новосибирцы встали в пробку на трассе

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В Тогучинском районе Новосибирской области сегодня, 30 декабря, произошла авария с грузовиком. Как рассказала читательница НГС, инцидент произошел на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецк в районе села Карпысак.

— На трассе ДТП, грузовик свалился в кювет, и трасса полностью встала в обоих направлениях, — рассказала НГС читательница.

Сообщение об аварии появилось около 10 утра

Сообщение об аварии появилось около 10 утра

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Информацию о ДТП подтвердили пользователи сервиса 2ГИС. Как написала Валерия, грузовик улетел в кювет, а на дорогах гололед.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области за комментарием. В пресс-службе уточняют информацию.

Вчера, 29 декабря, «Сибуправтодор» выпускал штормовое предупреждение о непогоде в Новосибирской области и соседних регионах. Водителей предупреждают о сильном ветре и гололеде.

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ФураГрузовикТрассаНовосибирскШерегеш
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