«Трасса полностью встала в обоих направлениях»: грузовик улетел в кювет на дороге в сторону Шерегеша

В Тогучинском районе Новосибирской области сегодня,
— На трассе ДТП, грузовик свалился в кювет, и трасса полностью встала в обоих направлениях, — рассказала НГС читательница.
Информацию о ДТП подтвердили пользователи сервиса 2ГИС. Как написала Валерия, грузовик улетел в кювет, а на дорогах гололед.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области за комментарием. В пресс-службе уточняют информацию.
Вчера, 29 декабря, «Сибуправтодор» выпускал штормовое предупреждение о непогоде в Новосибирской области и соседних регионах. Водителей предупреждают о сильном ветре и гололеде.