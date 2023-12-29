Штормовое предупреждение объявили на трассах Новосибирской области

«Сибуправтодор» выпустил штормовое предупреждение о непогоде в Новосибирской области и соседних регионах. Водителей предупреждают о сильном ветре и гололеде.
— В Новосибирской области 29 декабря и ночью 30 декабря днем ожидается снег, возможны гололедные явления, днем 31 декабря снег, местами сильный, возможны гололедные явления, — говорится в сообщении.
На сайте учреждения указано, что ухудшение погоды 29 декабря ожидается в Омской области и Томской областях. В Кузбассе ночью 30 и днем 31 декабря возможен сильный снег, гололедные явления.
— На федеральной дорожной сети в усиленном режиме будут выполняться работы по очистке и противогололедной обработке. Просим водителей в сложных погодных условиях соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно на участках с работающей дорожной техникой, — пишет «Сибуправтодор».
Гидрометцентр России предпупредил о сильном ветре в Сибири. Его прогнозируют в трех регионах.
— 29–30 декабря в Новосибирской области, Алтайском крае, 30 декабря в Кемеровской области снег, метель, гололедные явления, ветер до 24 м/с, — указано в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Накануне синоптики предупреждали о том, что в Новосибирской области возможен ветер до 22 м/с. Предупреждение об ухудшении погоды также разослало региональное МЧС.
Накануне синоптики сообщили, что в начале января оттепель в Новосибирской области сменится морозами до -35 градусов.