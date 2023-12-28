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СрочноВ начале января похолодает до -35 градусов
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Новый год — 2024 в Новосибирске

От оттепели к -35 градусам: какая погода будет в Новосибирской области в начале января — прогноз на декаду

Синоптик рассказала, чего ждать от погоды на новогодних праздниках

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В Новосибирской области в начале января может похолодать

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В первой декаде января 2024 года в Новосибирской области прогнозируют снег и метели, которые ненадолго прекратятся лишь к середине новогодних каникул. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Как отмечает Кичанова, 1 января вероятно понижение температурного фона. В начале месяца волна холода должна быть несильной — основное похолодание придется на середину декады. Кроме осадков, в большинство ее дней возможны метели, порывистый ветер и гололед.

— Среднедекадная температура может установиться на уровне -12…-17 градусов — это на 2–4 градуса выше нормы. Ночами ожидаются колебания температур от -12…-17 градусов (местами до -22 градусов) до -4…-9 градусов; а днем от -5…-10 градусов до -4…+1 градуса. Снег в период оттепели будет мокрый, различной интенсивности. В середине декады вероятно понижение до -27…-35 градусов ночью и до -17…-23 градусов днем, — подчеркнула начальник отдела метеопрогнозов.

Ранее стало известно, какая погода будет в Новосибирске 31 декабря.

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