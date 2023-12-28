Дождь и ветер до 22 м/с: синоптики предупредили об опасной погоде в Новосибирской области

Ветер до 22 м/с и дождь прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Новосибирской области. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.
— 28–29 декабря в Новосибирской области осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, 28 декабря — гололедные явления, 29 декабря — ветер до 22 м/с, — сообщили в Гидрометцентре.
При этом 26 декабря Новосибирск побил рекорд по абсолютному максимуму температур, в городе потеплело до +3,6 градуса. Прошлый рекорд был установлен 26 декабря 2017 года назад и составил +2,2 градуса.
В первой декаде января 2024 года в Новосибирской области прогнозируют снег и метели, которые ненадолго прекратятся лишь к середине новогодних каникул, в начале месяца может похолодать до -35 градусов.