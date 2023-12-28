Порывы ветра до 22 м/c: МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды в Новосибирской области

В Новосибирской области завтра ожидается усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду. МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды в регионе.
Специалисты разослали сообщения жителям региона 28 декабря. Ведомство ссылается на данные Управления гидрометеорологической службы.
— Ожидаются местами мокрый снег, гололед, метели, усиление ветра с порывами до 22 м/с в НСО 29 декабря, — сказано в сообщении.
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 29 декабря в Новосибирской области температура воздуха составит -7…-2 градуса, днем воздух прогреется до -3…+2 градусов.
В регионе будет облачно с прояснениями, ночью в Новосибирской области ожидается местами небольшой снег, днем — небольшой, по западу местами умеренный, мокрый снег.
— В отдельных районах гололедные явления, днем местами метели. На дорогах гололедица, — сообщают синоптики.
Ветер юго-западный, он будет дуть в Новосибирской области ночью со скоростью 5–10 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 16 м/с, днем — 10–15 метров в секунду. В дневное время порывы ветра могут составить до 22 метров в секунду.
По информации синоптиков, в этом году новогодняя ночь в Новосибирске будет теплой. О том, какая погода установится в городе — в материале.