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Порывы ветра до 22 м/c: МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды в Новосибирской области

В регионе ожидаются усиление ветра, мокрый снег и метели

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Специалисты разослали сообщения жителям региона 28 декабря

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В Новосибирской области завтра ожидается усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду. МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды в регионе.

Специалисты разослали сообщения жителям региона 28 декабря. Ведомство ссылается на данные Управления гидрометеорологической службы.

— Ожидаются местами мокрый снег, гололед, метели, усиление ветра с порывами до 22 м/с в НСО 29 декабря, — сказано в сообщении.

Ночью 29 декабря в Новосибирской области температура воздуха составит -7…-2 градуса, днем воздух прогреется до -3…+2 градусов.

Ночью 29 декабря в Новосибирской области температура воздуха составит -7…-2 градуса, днем воздух прогреется до -3…+2 градусов.

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По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 29 декабря в Новосибирской области температура воздуха составит -7…-2 градуса, днем воздух прогреется до -3…+2 градусов.

В регионе будет облачно с прояснениями, ночью в Новосибирской области ожидается местами небольшой снег, днем — небольшой, по западу местами умеренный, мокрый снег.

— В отдельных районах гололедные явления, днем местами метели. На дорогах гололедица, — сообщают синоптики.

Ветер юго-западный, он будет дуть в Новосибирской области ночью со скоростью 5–10 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 16 м/с, днем — 10–15 метров в секунду. В дневное время порывы ветра могут составить до 22 метров в секунду.

По информации синоптиков, в этом году новогодняя ночь в Новосибирске будет теплой. О том, какая погода установится в городе — в материале.

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