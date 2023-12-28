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Тепло и снег: какая погода будет в Новосибирске в новогоднюю ночь — прогноз

В конце декабря в городе ожидается сильный ветер, но в ночь на 1 января он утихнет

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По прогнозам Гидрометцентра, в Новосибирске новогодняя ночь будет весьма теплой

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В этом году новогодняя ночь в Новосибирске будет теплой. Об этом 28 декабря на пресс-конференции ТАСС сообщила начальник «Западно-Сибирского УГМС» Анна Лапчик.

По словам Лапчик, в ночь на 1 января погода будет весьма комфортной для того, чтобы пойти гулять.

— Мы предполагаем, что температура составит -4…-6 градусов. К этому времени сильный ветер, который ожидается днем 29 и в сутки 30 декабря, уже утихнет. Но будет снег, — отметила она.

Ранее стал известен прогноз погоды в Новосибирске на 31 декабря. Кроме того, синоптик рассказала, чего ждать от первой декады января.

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