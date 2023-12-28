Тепло и снег: какая погода будет в Новосибирске в новогоднюю ночь — прогноз

В этом году новогодняя ночь в Новосибирске будет теплой. Об этом 28 декабря на пресс-конференции ТАСС сообщила начальник «Западно-Сибирского УГМС» Анна Лапчик.
По словам Лапчик, в ночь на 1 января погода будет весьма комфортной для того, чтобы пойти гулять.
— Мы предполагаем, что температура составит -4…-6 градусов. К этому времени сильный ветер, который ожидается днем 29 и в сутки 30 декабря, уже утихнет. Но будет снег, — отметила она.
Ранее стал известен прогноз погоды в Новосибирске на 31 декабря. Кроме того, синоптик рассказала, чего ждать от первой декады января.