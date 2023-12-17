Самолет из Еревана в Новосибирск задержали на 18 часов — что сказали пассажирам

Из Еревана практически на сутки задержали вылет рейса 5592 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск. Об этом редакции сообщил читатель НГС.
По словам мужчины, самолет должен был вылететь из Еревана 17 декабря в 01:20 по местному времени, в итоге вылет перенесли на 19:30.
— Самолет, который должен был забрать пассажиров, прилетел в Ереван с опозданием практически на 8 часов. Приходил представитель из S7, сказал, что экипаж выработал санитарные нормы и сейчас он отдыхает. Самолет давно уже от рукава отсоединили и отогнали куда-то, — пояснил мужчина.
По словам сибиряка, пассажиры продолжают ждать вылета самолета в аэропорту. Им предоставили бесплатное горячее питание.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу S7 Airlines для комментария по ситуации.
Ранее рейс с 22 детьми из Барнаула в Новосибирск задержали на несколько часов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.