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Есть погибший: в Октябрьском районе загорелся частный дом на 3 хозяина

Все случилось ранним утром 16 декабря

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Пожар случился в доме на 3 хозяина

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В Новосибирске в субботу, 16 декабря, в 5 утра произошел пожар в частном доме по улице Кирова. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС подтвердили эту информацию.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео сняли очевидцы

Видео: АСТ-54 / vk.com

– Пожар произошел в 5:08 в доме на улице Кирова, 294. Горел частный дом на трех хозяев. Пожарные прибыли в 05:15, подали ствол в 05:16, локализовали огонь в 06:23, ликвидировали открытое горение в 06:20, – сообщил НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Пожар тушили 21 сотрудник МЧС

Пожар тушили 21 сотрудник МЧС

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Площадь горения составила 70 квадратных метров. Специалисты вывели из горящего дома двоих людей. Кроме того, в 05:40 обнаружили мужчину, который в результате пожара погиб.

Огонь тушили 21 сотрудник МЧС и 5 единиц техники. На видеозаписи виден сильный дым, возвышающийся над домом.

Ранее НГС писал о том, что на новосибирской трассе загорелась кабина мусоровоза. Пожар попал на видео.

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