Есть погибший: в Октябрьском районе загорелся частный дом на 3 хозяина

В Новосибирске в субботу, 16 декабря, в 5 утра произошел пожар в частном доме по улице Кирова. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
В ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС подтвердили эту информацию.
– Пожар произошел в 5:08 в доме на улице Кирова, 294. Горел частный дом на трех хозяев. Пожарные прибыли в 05:15, подали ствол в 05:16, локализовали огонь в 06:23, ликвидировали открытое горение в 06:20, – сообщил НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Площадь горения составила 70 квадратных метров. Специалисты вывели из горящего дома двоих людей. Кроме того, в 05:40 обнаружили мужчину, который в результате пожара погиб.
Огонь тушили 21 сотрудник МЧС и 5 единиц техники. На видеозаписи виден сильный дым, возвышающийся над домом.
Ранее НГС писал о том, что на новосибирской трассе загорелась кабина мусоровоза. Пожар попал на видео.