Сильный огонь и дым столбом. На новосибирской трассе загорелась кабина мусоровоза — пожар попал на видео

14 декабря на трассе в Новосибирской области загорелась кабина мусоровоза. ЧП произошло в районе села Ярково.
Судя по ролику с места, опубликованному Telegram-каналом «АСТ-54 Black», передняя часть транспортного средства охвачена сильным огнем. Также оттуда идет черный дым столбом.
В пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области редакции НГС уточнили, что горел моторный отсек. В результате пожара никто не пострадал. В его тушении участвовали 8 челочек и 2 единицы техники.
Кроме того, редакция обратилась за комментарием в ГИБДД.
Осенью на Северном объезде выгорел автомобиль — огромный столб дыма также попал на видео.