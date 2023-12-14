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СрочноНа трасе загорелась кабина мусоровоза
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Сильный огонь и дым столбом. На новосибирской трассе загорелась кабина мусоровоза — пожар попал на видео

Приехавшие на место пожарные потушили пламя

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На трассе в Новосибирской области загорелся мусоровоз

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14 декабря на трассе в Новосибирской области загорелась кабина мусоровоза. ЧП произошло в районе села Ярково.

Судя по ролику с места, опубликованному Telegram-каналом «АСТ-54 Black», передняя часть транспортного средства охвачена сильным огнем. Также оттуда идет черный дым столбом.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Кабина мусоровоза была охвачена огнем, и оттуда шел черный дым

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

В пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области редакции НГС уточнили, что горел моторный отсек. В результате пожара никто не пострадал. В его тушении участвовали 8 челочек и 2 единицы техники.
Кроме того, редакция обратилась за комментарием в ГИБДД.

Осенью на Северном объезде выгорел автомобиль — огромный столб дыма также попал на видео.

Новосибирская областьПожар
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