На Северном объезде выгорел автомобиль — огромный столб дыма попал на видео

Утром 20 октября на Северном объезде Новосибирска загорелся автомобиль. От него поднялся большой столб черного дыма.
Машина загорелась недалеко от поселка Светлый. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». Инцидент попал на кадры видеорегистратора автомобиля, который проезжал мимо. Судя по комментариям водителя, сгоревший автомобиль — «ВАЗ-2114». Машина выгорела полностью.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что пожарные потушили возгорание за 5 минут. Пострадавших нет.
В середине сентября автомобиль сгорел в Новосибирске недалеко от Юго-Западного котлована. Возгорание попало на видео.