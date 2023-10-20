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На Северном объезде выгорел автомобиль — огромный столб дыма попал на видео

Очевидцы сообщают, что уничтоженная машина - это ВАЗ

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Пожар произошел недалеко от поселка Светлый

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Утром 20 октября на Северном объезде Новосибирска загорелся автомобиль. От него поднялся большой столб черного дыма.

Машина загорелась недалеко от поселка Светлый. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». Инцидент попал на кадры видеорегистратора автомобиля, который проезжал мимо. Судя по комментариям водителя, сгоревший автомобиль — «ВАЗ-2114». Машина выгорела полностью.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black / Telegram

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что пожарные потушили возгорание за 5 минут. Пострадавших нет.

В середине сентября автомобиль сгорел в Новосибирске недалеко от Юго-Западного котлована. Возгорание попало на видео.

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