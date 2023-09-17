Около Юго-Западного котлована сгорел автомобиль — видео пожара

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что возгорание произошло на улице Связистов, 113. Пожарные прибыли на место в 13:59, возгорание ликвидировали в 14:13. Водитель автомобиля не пострадал, причину пожара сейчас устанавливают специалисты.