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Около Юго-Западного котлована сгорел автомобиль — видео пожара

Причину возгорания машины устанавливают

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Тушить огонь приезжали спасатели

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В Ленинском районе Новосибирска, у котлована на Юго-Западном жилмассиве сгорела «Ока». Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар произошел 16 сентября.

Видео возгорания опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». В посте, со ссылкой на очевидцев, говорится, что владелец машины долго пытался завести «Оку», после снял аккумулятор и поджег.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что возгорание произошло на улице Связистов, 113. Пожарные прибыли на место в 13:59, возгорание ликвидировали в 14:13. Водитель автомобиля не пострадал, причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Недавно Land Cruiser и Audi сгорели на парковке в Советском районе.

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