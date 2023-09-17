Около Юго-Западного котлована сгорел автомобиль — видео пожара

В Ленинском районе Новосибирска, у котлована на Юго-Западном жилмассиве сгорела «Ока». Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар произошел 16 сентября.
Видео возгорания опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». В посте, со ссылкой на очевидцев, говорится, что владелец машины долго пытался завести «Оку», после снял аккумулятор и поджег.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что возгорание произошло на улице Связистов, 113. Пожарные прибыли на место в 13:59, возгорание ликвидировали в 14:13. Водитель автомобиля не пострадал, причину пожара сейчас устанавливают специалисты.
Недавно Land Cruiser и Audi сгорели на парковке в Советском районе.