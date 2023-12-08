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«Если остановится — замерзнет»: мужчина в шортах устроил пробежку по Новосибирску в 36-градусный мороз

Очевидцы сняли сибиряка на видео

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Мужчина устроил пробежку по улице Вокзальная магистраль

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8 декабря в соцсетях Новосибирска опубликовали видео, как мужчина бегал по улице в летней одежде. Температура воздуха в городе во время спортивной тренировки была -36 градусов.

Видео произошедшего появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Предположительно, мужчина устроил пробежку по улице Вокзальная магистраль.

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В момент пробежки мужчины столбик термометра держался на отметке -36 градусов

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

— Потому что он знает, что если остановится — замерзнет, — сказал автор видео.

На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком бежит по улице в шортах и майке, на руках сибиряка можно заметить перчатки. Автор видео показывает приборную панель автомобиля, на которой имеются данные о температуре воздуха в городе. Судя по записи, в момент пробежки мужчины столбик термометра держался на отметке -36 градусов.

В конце сентября в Горском микрорайоне Новосибирска увидели мужчину, который бегал по мокрой улице босиком. Действия сибиряка сняли на видео.

МорозХолодПробежкаСпортВокзальная магистраль
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