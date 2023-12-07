Пришлось заночевать в тайге: в Хакасии 26 туристов на снегоходах не смогли вернуться домой из-за метели — двое погибли

В Хакасии туристы на снегоходах, которые отдыхали в окрестностях села Приисковое, 6 декабря не смогли выбраться из горно-таежной местности. Погода резко ухудшилась и людям пришлось заночевать в тайге. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Хакасии.
По данным телеграм-канала Mash siberia, в группе было 26 человек. Они дошли до Приискового и сообщили, что встали на привал и у них все в порядке. Позже туристы вышли на связь и попросили помощи. Самостоятельно на снегоходах смогли вернуться трое, 21 туриста спасатели вытащили при помощи спецтехники. Для этого пришлось сделать несколько заходов. Один турист погиб от сердечного приступа, второй — от переохлаждения. Сейчас к месту ЧП едут сотрудники Следственного комитета.
В телеграм-канале МЧС по Хакасии о погибших и количестве туристов ничего не сообщили. По данным ведомства, сейчас продолжается эвакуация. Спасательную операцию после сообщения о пропаже туристов начали местные жители.
— Ночью в условиях сильного ветра и метели оказать немедленную помощь экстремалам не представлялось возможным. Туристам пришлось организовывать зимнюю ночевку, температура воздуха на тот момент ночью составляла около -13 градусов. Утром на поиски выдвинулись добровольцы из села Приисковое, к месту происшествия были направлены спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда, — рассказали в пресс-службе.
В готовность привели борт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, базирующийся в аэропорту «Абакан». Из-за погодных условий применить вертолет не удалось. Вчера, 6 декабря, экстренные службы Хакасии предупреждали об опасных метеоусловиях. В регионе была метель и резкое понижение температуры.
В августе этого на года на Камчатке начали судить директора турфирмы из Новосибирска. По версии следствия, он организовал тур на Ключевскую сопку, во время которого погибли 9 человек.