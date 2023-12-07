Пришлось заночевать в тайге: в Хакасии 26 туристов на снегоходах не смогли вернуться домой из-за метели — двое погибли

По данным телеграм-канала Mash siberia, в группе было 26 человек. Они дошли до Приискового и сообщили, что встали на привал и у них все в порядке. Позже туристы вышли на связь и попросили помощи. Самостоятельно на снегоходах смогли вернуться трое, 21 туриста спасатели вытащили при помощи спецтехники. Для этого пришлось сделать несколько заходов. Один турист погиб от сердечного приступа, второй — от переохлаждения. Сейчас к месту ЧП едут сотрудники Следственного комитета.