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Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области

Погиб пассажир длинномера

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В результате ДТП пострадали несколько росгвардейцев

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Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области. Об этом нашим коллегам из издания Voronezh1.RU рассказала начальник отдела информации общественных связей регионального управления МВД Наталья Куликова.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что ДТП произошло на федеральной трассе М-4 «Дон». В результате аварии погиб человек, еще четверо пострадали.

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Видео: Baza / T.me

В то же время телеграм-канал Baza сообщает, что в результате ДТП пострадали пять росгвардейцев, и уточняет, что погибшим был пассажир фуры.

Известно, что водитель фуры не учел погодные условия и габариты длинномера, превысил скорость и влетел в колонну Росгвардии из трех автобусов, трех «Уралов» и двух машин сопровождения.

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