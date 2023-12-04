Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области. Об этом нашим коллегам из издания Voronezh1.RU рассказала начальник отдела информации общественных связей регионального управления МВД Наталья Куликова.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что ДТП произошло на федеральной трассе М-4 «Дон». В результате аварии погиб человек, еще четверо пострадали.
В то же время телеграм-канал Baza сообщает, что в результате ДТП пострадали пять росгвардейцев, и уточняет, что погибшим был пассажир фуры.
Известно, что водитель фуры не учел погодные условия и габариты длинномера, превысил скорость и влетел в колонну Росгвардии из трех автобусов, трех «Уралов» и двух машин сопровождения.