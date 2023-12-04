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Истории

«Вышли бы чаю попить, были бы живы». Год назад в Нижневартовске взорвался дом — истории погибших и чудом выживших

Как один газовый баллон и халатность его хозяина привели к гибели десяти человек

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При взрыве и обрушении погибли десять человек, а сам дом превратился в «макет из ИКЕИ»

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Год назад в Нижневартовске случилась трагедия, которая потрясла всю Югру и серьезно всколыхнула Россию — из-за газового баллона, который с дачи привез рыбак, вынесло два подъезда жилого дома. Погибли десять человек, пострадали еще двое. Судьбу растерзанной взрывом пятиэтажки решали почти целый год и вот только на днях дом начали сносить. В годовщину трагедии наши коллеги из 86.RU рассказывает истории нескольких жильцов, чудом уцелевших или же потерявших вмиг всю свою семью.

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В то воскресенье 67-летний Александр Кульков собирался на рыбалку. Еще утром он забрал с дачи газовый баллон для плитки, заправил его и выставил на балкон на целый день. Когда его супруга Светлана готовила ужин, Александр вспомнил о баллоне. Достал его с двадцатиградусного вартовского мороза в тепло и подключил к плитке. Запах газа стал быстро разноситься по квартире, а затем и по подъезду. Тревогу забила соседка Елена Ковалева, она и раньше жаловалась на то, что Кульков хранил баллоны дома. Но и в этот раз сосед сказал, что причин для паники нет, ведь очень скоро он вывезет баллон. Как только Елена вернулась в квартиру, раздался взрыв.

Соседка Елена погибла сразу. Александра Кулькова и его жену с 80-процентными ожогами доставили в Сургут, их состояние было крайне тяжелым, шансы выжить с такими травмами минимальны. Светлана умерла на четвертый день после трагедии. Александр прожил еще пять дней.

Раскуроченные квартиры быстро покрылись сосульками на декабрьском югорском морозе

Раскуроченные квартиры быстро покрылись сосульками на декабрьском югорском морозе

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Из-за взрыва квартиры на первом и втором этажах в двух подъездах рухнули, а части других квартир оказались будто нетронуты. Это поражало даже работавших ранее на подобных ЧП спасателей.

— Стена, когда падала, ничего за собой не потянула. Микроволновка как стояла, так и стоит, только шнур из розетки вытянулся, которая вместе со стеной ушла, — удивлялись эмчеэсники, работавшие на завалах. — Или тазик был облокочен на стену, он так и остался стоять, а стены нет. Как макет в ИКЕЕ. Жуткое зрелище!

Кухни левого крыла третьего подъезда с первого по пятый этаж практически не тронуты взрывом. Разрушения были лишь на втором этаже, в квартире Кульковых

Кухни левого крыла третьего подъезда с первого по пятый этаж практически не тронуты взрывом. Разрушения были лишь на втором этаже, в квартире Кульковых

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«Вышли бы чаю попить, были бы живы»

Любовь и Илья Гриценко развелись в 2022 году, а потом Илья попал под частичную мобилизацию. Бывшие супруги продолжали общаться и часто переписывались. Люба и их маленький сын Всеволод жили в той самой пятиэтажке на Мира, 6а. За полчаса до трагедии мама и сын вернулись с прогулки, она выложила фото с набережной. Раздался взрыв.

Это последнее фото, которое выложила Любовь Гриценко за 20 минут до взрыва, они вернулись домой за полчаса до трагедии

Это последнее фото, которое выложила Любовь Гриценко за 20 минут до взрыва, они вернулись домой за полчаса до трагедии

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Тела Любы и Севы нашли в последний день разбора завалов — шансов выжить у них не было, а вот спастись — были.

— Они были в комнате. В той части дома рухнули полы с пятого по второй этаж, — рассказывала подруга погибшей Анастасия. — Даже если бы они вышли попить чай или вернулись позже, то были бы живы. У них взрыва не было, просто всё сложилось, а кухня осталась цела.

Мобилизованного Илью отпустили из части, все дни он пробыл на завалах, пытаясь найти семью.

— Я ведь за три часа до всего этого говорил с Любой по телефону. Мы каждый день созванивались, — рассказал Гриценко изданию «Московский комсомолец». — Да, разошлись, были свои разногласия, но я ее очень любил, а в сыне души не чаял! Она всё обустраивала, наводила уют. Очень мечтала купить себе машину, даже кредит взяла, училась на права. Когда меня мобилизовали, переживала.

Так выглядела квартира, принадлежавшая Любови. В ней сохранились только комната, коридор и кухня

Так выглядела квартира, принадлежавшая Любови. В ней сохранились только комната, коридор и кухня

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На прощание с Любой и Севой пришло много народу: ученики (Гриценко преподавала в политехническом колледже), и родственники, и простые вартовчане, которых потрясла трагедия. Бывший муж ни на шаг не отходил от гробов. Рыдая, он гладил погибших по головам.

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16-летний брат Любови Даниил, который жил в этой же квартире, остался жив. Он незадолго до взрыва ушел на каток — в тот день он оказался не единственным, кого будто уберегла судьба.

«То, что мы уехали вовремя — Божий промысел»

Ирина, Алексей и трое их детей жили в четвертом подъезде на первом этаже — после взрыва вся конструкция пострадавшего подъезда обвалилась прямо на их квартиру. Но за полчаса до этого семья ушла поужинать в кафе.

— Нам родственники позвонили и сказали, что у нас дом взорвался. А мы также за полчаса вышли прогуляться, еще мужа уговаривала, чтобы мы поехали, холодно же было, — вспоминает Ирина.

— Это было жутко, все кричали. Начался пожар, видимо, проводка замкнула, — рассказывал нашему корреспонденту Алексей на следующий день после взрыва. — Мы когда приехали, начали пострадавших выносить. В нашей квартире детские комнаты были разрушены, а ведь дети дома практически всегда находились в них. Я даже думать не хочу, что могло быть, если бы мы не уехали. Сына Любови (Гриценко. — Прим. ред.) при нас нашли на второй день, мы как раз тогда за вещами приехали. То, что мы уехали из дома вовремя — промысел Божий.

Несколько дней спасатели разбирали завалы. Несколько дней на декабрьском морозе родственники или жильцы дома не уходили, ждали добрых вестей

Несколько дней спасатели разбирали завалы. Несколько дней на декабрьском морозе родственники или жильцы дома не уходили, ждали добрых вестей

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Ангелина Юркова жила на третьем этаже в четвертом подъезде. Она тоже вышла в магазин за полчаса до взрыва. Дома у женщины остался кот. На завалах она умоляла спасателей найти животное или хотя бы его тело.

— Я была на больничном дома. В 17:30 решила сходить за продуктами, прогуляться, — вспоминала Юркова. — Пришла обратно, а дома нет... У меня был шок. Я сразу побежала к завалам за котом, но меня не пустили. Он мне был как сын. Много людей, кто родных, детей потерял, это, конечно, ужасно. А соседи, у которых баллон взорвался, положительные люди, ничего плохого о них раньше не слышала.

В те дни казалось, что вокруг трагедии сплотился не только Нижневартовск, но и другие, разбросанные по округу города. Под каждым постом о взрыве появлялись сотни предложений о помощи: люди были готовы везти питание, детские вещи, одежду и другую помощь. Городские власти быстро решили эту задачу и организовали пункт сбора. Но оказалось, что проблема разорванной газом пятиэтажки волновала в те дни не всех.

Акции на алкоголь от замгубернатора

Через час после взрыва на месте уже работали мэр города Дмитрий Кощенко, прокурор Максим Мавлютов и следователи. На место вылетел министр МЧС России Александр Куренков. Почти сразу со словами поддержки и соболезнованиями к жителям региона обратился губернатор Тюменской области Александр Моор, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова высказалась о трагедии практически через пять с половиной часов, когда уже проводила совещание в Нижневартовске. В город она прибыла в сопровождении нескольких своих замов, директора департамента здравоохранения округа Алексея Добровольского и сотрудников «Центра медицины катастроф» Югры.

— От всех югорчан выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома по улице Мира в Нижневартовске, — написала губернатор в своем Telegram-канале.

После спешного совещания Комарова улетела обратно. Источник, близкий к мэрии, сообщил 86.RU, что, раздав ценные указания, глава региона удалилась по другим делам. На официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» разместили видеозапись заседания совета евразийского женского форума под председательством вице-спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, там присутствовала и Комарова. Наталья Владимировна вернулась позже, чтобы встретиться с жителями рухнувшей пятиэтажки, это произошло уже 7-го числа.

А в Тelegram-канале первого заместителя губернатора Алексея Шипилова никакой реакции на трагедию не последовало. 6 декабря Шипилов рассказывал своим подписчикам о 50-процентном кешбэке на алкоголь в одной из розничных сетей, предлагая запустить в ХМАО подобную акцию на спорт и минеральную воду.

— Кешбэк 50% на коньяк и водку от 2 штук предлагает одна из торговых сетей. Почему бы нам в альтернативу не сделать кешбэк 50% на спорт и минералку. Подумалось????. А тут есть, кто готов бы был поддержать такой кешбэк, откликнетесь, посмотрим на реакцию, — написал Шипилов.

Никакой реакции на трагедию в официальном канале Шипилова не было

Никакой реакции на трагедию в официальном канале Шипилова не было

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Позже этот пост Шипилов удалил.

Что стало с домом

Через несколько дней после трагедии эксперты и СМИ стали говорить о возможности восстановить разрушенный дом. Большинство заявляли, что это практически невозможно: в подобных случаях панелькам наносится огромный урон, приводить конструкции дома в прежний вид просто нецелесообразно.

К тем же выводам пришла экспертиза, но быстро приступить к сносу пятиэтажки не вышло. Были против жители двух примыкающих квартир на первых этажах дома 4а — он соединен аркой со взорвавшимся многоквартирником. Люди боялись, что их дома обрушатся, и показывали журналистам трещины, которые появились после взрыва в нежилых комнатах в арке, которые находятся в собственности жильцов, и в квартирах. Некоторые из них поползли на пол. На стены установили маячки, которые показали, что дому не грозит разрушение. Однако жильцы на этом не успокоились.

Противостояние жильцов и властей растянулось почти на год. Администрация Нижневартовска даже подавала в суд на тех, кто не желал покидать свои квартиры, но проиграла дело. Судья признал принудительное выселение незаконным.

Снос дома на Мира начался только неделю назад — 27 ноября. По словам жительницы соседнего дома Светланы, ведут его очень активно.

— Целый день что-то делают, пылят сильно. В остальном всё нормально. Наш дом не пострадал, поэтому мы просто ждем, когда всё закончится, — говорит женщина.

По информации мэрии, сейчас стороны всё же пришли к согласию, и жильцы остались в своих квартирах ждать расселения, а на конструкции домов снова установили маячки, которые должны отражать их состояние во время и по завершении демонтажа.

— Сносят полностью дом 6а вместе с арками, в которых находятся холодные помещения. Собственникам квартир, которые конструктивно примыкали к этим помещения, предоставлена либо компенсация в виде выкупной стоимости, либо переселение. Жильцы же первых этажей под этими квартирами — им предложено на время проведения работ переехать либо в маневренный фонд, либо в гостиницы. Некоторые не согласились и ожидают сноса и последующего обследования в своих квартирах, — говорят в мэрии Нижневартовска.

Мониторинг и обследования несущих конструкций проводились до начала сноса, проводятся сейчас, а после завершения демонтажа будет еще одно обследование, этим занимаются специалисты НИИ по проблемам ГО и ЧС. Точные сроки сноса неизвестны, но подрядчик ООО «Сностройинвест» пообещал завершить снос в течение семи дней с момента начала работ, то есть к годовщине взрыва. По состоянию на 1 декабря демонтировали арки, примыкающие к пострадавшему зданию. Установленные в соседних домах датчики показали минимальные колебания.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: N1 • Первый Нижневартовский / T.me

Год назад 86.RU вел подробную онлайн-хронику после взрыва, в ней вы можете узнать, как развивались события и другие истории жителей Мира, 6а. Мы также рассказывали, как проходили похороны жертв трагедии. Во время прощания с Любовью и Севой в траурном зале практически никто не мог сдержать слёз. Плакали ученики Любови, которые сильно любили преподавательницу, всхлипывали коллеги, рыдали родственники. Лицо трехлетнего Всеволода накрыли белой тканью, оно оказалось сильно повреждено.

7 декабря 2022 года в Нижневартовске объявили днем траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело, но наказывать некого — виновник трагедии, хозяин баллона, погиб.

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