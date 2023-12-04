«Вышли бы чаю попить, были бы живы». Год назад в Нижневартовске взорвался дом — истории погибших и чудом выживших

— Они были в комнате. В той части дома рухнули полы с пятого по второй этаж, — рассказывала подруга погибшей Анастасия. — Даже если бы они вышли попить чай или вернулись позже, то были бы живы. У них взрыва не было, просто всё сложилось, а кухня осталась цела.



Мобилизованного Илью отпустили из части, все дни он пробыл на завалах, пытаясь найти семью.

— Я ведь за три часа до всего этого говорил с Любой по телефону. Мы каждый день созванивались, — рассказал Гриценко изданию «Московский комсомолец». — Да, разошлись, были свои разногласия, но я ее очень любил, а в сыне души не чаял! Она всё обустраивала, наводила уют. Очень мечтала купить себе машину, даже кредит взяла, училась на права. Когда меня мобилизовали, переживала.