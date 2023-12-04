«Вышли бы чаю попить, были бы живы». Год назад в Нижневартовске взорвался дом — истории погибших и чудом выживших

Год назад в Нижневартовске случилась трагедия, которая потрясла всю Югру и серьезно всколыхнула Россию — из-за газового баллона, который с дачи привез рыбак, вынесло два подъезда жилого дома. Погибли десять человек, пострадали еще двое. Судьбу растерзанной взрывом пятиэтажки решали почти целый год и вот только на днях дом начали сносить. В годовщину трагедии наши коллеги из 86.RU рассказывает истории нескольких жильцов, чудом уцелевших или же потерявших вмиг всю свою семью.
В то воскресенье 67-летний Александр Кульков собирался на рыбалку. Еще утром он забрал с дачи газовый баллон для плитки, заправил его и выставил на балкон на целый день. Когда его супруга Светлана готовила ужин, Александр вспомнил о баллоне. Достал его с двадцатиградусного вартовского мороза в тепло и подключил к плитке. Запах газа стал быстро разноситься по квартире, а затем и по подъезду. Тревогу забила соседка Елена Ковалева, она и раньше жаловалась на то, что Кульков хранил баллоны дома. Но и в этот раз сосед сказал, что причин для паники нет, ведь очень скоро он вывезет баллон. Как только Елена вернулась в квартиру, раздался взрыв.
Соседка Елена погибла сразу. Александра Кулькова и его жену с 80-процентными ожогами доставили в Сургут, их состояние было крайне тяжелым, шансы выжить с такими травмами минимальны. Светлана умерла на четвертый день после трагедии. Александр прожил еще пять дней.
Из-за взрыва квартиры на первом и втором этажах в двух подъездах рухнули, а части других квартир оказались будто нетронуты. Это поражало даже работавших ранее на подобных ЧП спасателей.
— Стена, когда падала, ничего за собой не потянула. Микроволновка как стояла, так и стоит, только шнур из розетки вытянулся, которая вместе со стеной ушла, — удивлялись эмчеэсники, работавшие на завалах. — Или тазик был облокочен на стену, он так и остался стоять, а стены нет. Как макет в ИКЕЕ. Жуткое зрелище!
«Вышли бы чаю попить, были бы живы»
Любовь и Илья Гриценко развелись в 2022 году, а потом Илья попал под частичную мобилизацию. Бывшие супруги продолжали общаться и часто переписывались. Люба и их маленький сын Всеволод жили в той самой пятиэтажке на Мира, 6а. За полчаса до трагедии мама и сын вернулись с прогулки, она выложила фото с набережной. Раздался взрыв.
Тела Любы и Севы нашли в последний день разбора завалов — шансов выжить у них не было, а вот спастись — были.
— Они были в комнате. В той части дома рухнули полы с пятого по второй этаж, — рассказывала подруга погибшей Анастасия. — Даже если бы они вышли попить чай или вернулись позже, то были бы живы. У них взрыва не было, просто всё сложилось, а кухня осталась цела.
Мобилизованного Илью отпустили из части, все дни он пробыл на завалах, пытаясь найти семью.
— Я ведь за три часа до всего этого говорил с Любой по телефону. Мы каждый день созванивались, — рассказал Гриценко изданию «Московский комсомолец». — Да, разошлись, были свои разногласия, но я ее очень любил, а в сыне души не чаял! Она всё обустраивала, наводила уют. Очень мечтала купить себе машину, даже кредит взяла, училась на права. Когда меня мобилизовали, переживала.
На прощание с Любой и Севой пришло много народу: ученики (Гриценко преподавала в политехническом колледже), и родственники, и простые вартовчане, которых потрясла трагедия. Бывший муж ни на шаг не отходил от гробов. Рыдая, он гладил погибших по головам.
16-летний брат Любови Даниил, который жил в этой же квартире, остался жив. Он незадолго до взрыва ушел на каток — в тот день он оказался не единственным, кого будто уберегла судьба.
«То, что мы уехали вовремя — Божий промысел»
Ирина, Алексей и трое их детей жили в четвертом подъезде на первом этаже — после взрыва вся конструкция пострадавшего подъезда обвалилась прямо на их квартиру. Но за полчаса до этого семья ушла поужинать в кафе.
— Нам родственники позвонили и сказали, что у нас дом взорвался. А мы также за полчаса вышли прогуляться, еще мужа уговаривала, чтобы мы поехали, холодно же было, — вспоминает Ирина.
— Это было жутко, все кричали. Начался пожар, видимо, проводка замкнула, — рассказывал нашему корреспонденту Алексей на следующий день после взрыва. — Мы когда приехали, начали пострадавших выносить. В нашей квартире детские комнаты были разрушены, а ведь дети дома практически всегда находились в них. Я даже думать не хочу, что могло быть, если бы мы не уехали. Сына Любови (Гриценко. — Прим. ред.) при нас нашли на второй день, мы как раз тогда за вещами приехали. То, что мы уехали из дома вовремя — промысел Божий.
Ангелина Юркова жила на третьем этаже в четвертом подъезде. Она тоже вышла в магазин за полчаса до взрыва. Дома у женщины остался кот. На завалах она умоляла спасателей найти животное или хотя бы его тело.
— Я была на больничном дома. В 17:30 решила сходить за продуктами, прогуляться, — вспоминала Юркова. — Пришла обратно, а дома нет... У меня был шок. Я сразу побежала к завалам за котом, но меня не пустили. Он мне был как сын. Много людей, кто родных, детей потерял, это, конечно, ужасно. А соседи, у которых баллон взорвался, положительные люди, ничего плохого о них раньше не слышала.
В те дни казалось, что вокруг трагедии сплотился не только Нижневартовск, но и другие, разбросанные по округу города. Под каждым постом о взрыве появлялись сотни предложений о помощи: люди были готовы везти питание, детские вещи, одежду и другую помощь. Городские власти быстро решили эту задачу и организовали пункт сбора. Но оказалось, что проблема разорванной газом пятиэтажки волновала в те дни не всех.
Акции на алкоголь от замгубернатора
Через час после взрыва на месте уже работали мэр города Дмитрий Кощенко, прокурор Максим Мавлютов и следователи. На место вылетел министр МЧС России Александр Куренков. Почти сразу со словами поддержки и соболезнованиями к жителям региона обратился губернатор Тюменской области Александр Моор, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова высказалась о трагедии практически через пять с половиной часов, когда уже проводила совещание в Нижневартовске. В город она прибыла в сопровождении нескольких своих замов, директора департамента здравоохранения округа Алексея Добровольского и сотрудников «Центра медицины катастроф» Югры.
— От всех югорчан выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома по улице Мира в Нижневартовске, — написала губернатор в своем Telegram-канале.
После спешного совещания Комарова улетела обратно. Источник, близкий к мэрии, сообщил 86.RU, что, раздав ценные указания, глава региона удалилась по другим делам. На официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» разместили видеозапись заседания совета евразийского женского форума под председательством вице-спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, там присутствовала и Комарова. Наталья Владимировна вернулась позже, чтобы встретиться с жителями рухнувшей пятиэтажки, это произошло уже 7-го числа.
А в Тelegram-канале первого заместителя губернатора Алексея Шипилова никакой реакции на трагедию не последовало. 6 декабря Шипилов рассказывал своим подписчикам о 50-процентном кешбэке на алкоголь в одной из розничных сетей, предлагая запустить в ХМАО подобную акцию на спорт и минеральную воду.
— Кешбэк 50% на коньяк и водку от 2 штук предлагает одна из торговых сетей. Почему бы нам в альтернативу не сделать кешбэк 50% на спорт и минералку. Подумалось????. А тут есть, кто готов бы был поддержать такой кешбэк, откликнетесь, посмотрим на реакцию, — написал Шипилов.
Позже этот пост Шипилов удалил.
Что стало с домом
Через несколько дней после трагедии эксперты и СМИ стали говорить о возможности восстановить разрушенный дом. Большинство заявляли, что это практически невозможно: в подобных случаях панелькам наносится огромный урон, приводить конструкции дома в прежний вид просто нецелесообразно.
К тем же выводам пришла экспертиза, но быстро приступить к сносу пятиэтажки не вышло. Были против жители двух примыкающих квартир на первых этажах дома 4а — он соединен аркой со взорвавшимся многоквартирником. Люди боялись, что их дома обрушатся, и показывали журналистам трещины, которые появились после взрыва в нежилых комнатах в арке, которые находятся в собственности жильцов, и в квартирах. Некоторые из них поползли на пол. На стены установили маячки, которые показали, что дому не грозит разрушение. Однако жильцы на этом не успокоились.
Противостояние жильцов и властей растянулось почти на год. Администрация Нижневартовска даже подавала в суд на тех, кто не желал покидать свои квартиры, но проиграла дело. Судья признал принудительное выселение незаконным.
Снос дома на Мира начался только неделю назад — 27 ноября. По словам жительницы соседнего дома Светланы, ведут его очень активно.
— Целый день что-то делают, пылят сильно. В остальном всё нормально. Наш дом не пострадал, поэтому мы просто ждем, когда всё закончится, — говорит женщина.
По информации мэрии, сейчас стороны всё же пришли к согласию, и жильцы остались в своих квартирах ждать расселения, а на конструкции домов снова установили маячки, которые должны отражать их состояние во время и по завершении демонтажа.
— Сносят полностью дом 6а вместе с арками, в которых находятся холодные помещения. Собственникам квартир, которые конструктивно примыкали к этим помещения, предоставлена либо компенсация в виде выкупной стоимости, либо переселение. Жильцы же первых этажей под этими квартирами — им предложено на время проведения работ переехать либо в маневренный фонд, либо в гостиницы. Некоторые не согласились и ожидают сноса и последующего обследования в своих квартирах, — говорят в мэрии Нижневартовска.
Мониторинг и обследования несущих конструкций проводились до начала сноса, проводятся сейчас, а после завершения демонтажа будет еще одно обследование, этим занимаются специалисты НИИ по проблемам ГО и ЧС. Точные сроки сноса неизвестны, но подрядчик ООО «Сностройинвест» пообещал завершить снос в течение семи дней с момента начала работ, то есть к годовщине взрыва. По состоянию на 1 декабря демонтировали арки, примыкающие к пострадавшему зданию. Установленные в соседних домах датчики показали минимальные колебания.
Год назад 86.RU вел подробную онлайн-хронику после взрыва, в ней вы можете узнать, как развивались события и другие истории жителей Мира, 6а. Мы также рассказывали, как проходили похороны жертв трагедии. Во время прощания с Любовью и Севой в траурном зале практически никто не мог сдержать слёз. Плакали ученики Любови, которые сильно любили преподавательницу, всхлипывали коллеги, рыдали родственники. Лицо трехлетнего Всеволода накрыли белой тканью, оно оказалось сильно повреждено.
7 декабря 2022 года в Нижневартовске объявили днем траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело, но наказывать некого — виновник трагедии, хозяин баллона, погиб.