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«Спецназ вылетел из фургона»: в сети появилось видео вооруженного задержания силовиками троих человек в Новосибирске

Оперативные действия могли проходить в Дзержинском районе

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Оперативные действия якобы прошли в Дзержинском районе

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В соцсетях Новосибирска заявили о задержании трех человек на дороге. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», оперативные действия прошли в Дзержинском районе.

Силовиков могли заметить вечером 30 ноября около остановки транспорта «Сибирский Молл» на улице Фрунзе, указано в сообщении. В паблике опубликовали видео задержания.

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Кадры опубликовали в соцсетях

Видео: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

На кадрах можно заметить автомобиль, рядом с которым остановился микроавтобус, из которого вышла группа людей в черном. Часть из них открывает дверь легковой машины и достает из нее одного человека — его опускают на землю в снег. Затем новосибирца поднимают на ноги и отводят в микроавтобус. Вместе с ним в автомобиль заходят еще несколько человек, которые якобы задержаны.

Очевидец Сергей сообщил НГС, что инцидент действительно произошел около ТРЦ «Сибирский молл». Он заметил оперативные действия примерно в 18:00 часов.

— Проходил мимо и увидел, как спецназ вылетел из фургона, — рассказал мужчина. — Видел, что из багажника достали сумку и унесли ее.

В пресс-службе Управлении ФСБ России по Новосибирской области НГС сообщили, что информации о происшествии нет. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что уточнят информацию. НГС также обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области и Росгвардии с просьбой прокомментировать ситуацию.

В начале октября в Новосибирской области полицейские задержали двух местных жителей. Их заподозрили в мошенничестве.

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