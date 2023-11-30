«Спецназ вылетел из фургона»: в сети появилось видео вооруженного задержания силовиками троих человек в Новосибирске

На кадрах можно заметить автомобиль, рядом с которым остановился микроавтобус, из которого вышла группа людей в черном. Часть из них открывает дверь легковой машины и достает из нее одного человека — его опускают на землю в снег. Затем новосибирца поднимают на ноги и отводят в микроавтобус. Вместе с ним в автомобиль заходят еще несколько человек, которые якобы задержаны.

