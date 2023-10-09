Полицейские задержали новосибирцев по делу о мошенничестве — какую схему они использовали

В Новосибирской области полицейские задержали двух местных жителей. Их заподозрили в мошенничестве по схеме «ваш родственник попал в ДТП».
О задержании жителей Новосибирска сообщает пресс-служба Карасукского районного суда. По версии следствия, подозреваемые звонили по телефону гражданам и сообщали, что их родственники попали в аварию. После этого новосибирцы убеждали собеседников передать им деньги.
Таким образом задержанные могли похитить деньги у двоих жителей Карасука и Карасукского района. Речь идет о денежных средствах в размере 120 и 300 тысяч рублей.
— Кроме того органы следствия полагают возможную причастность Тараева М.С. и Балуева М.С. к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Новосибирской области, — сообщили в суде.
Оперативные действия прошли 7 октября, сибиряков задержали по подозрению в совершении преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Карасукский районный суд избрал одному из задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Она действует до 7 декабря 2023 года. В отношении второго подозреваемого продлен срок задержания на 72 часа.
9 октября стало известно, что ФСБ задержала трех жителей Новосибирска. Их обвинили в хищении денег нескольких крупных банков. По предварительным оценкам, ущерб составил более 7 миллионов рублей.