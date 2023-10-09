Полицейские задержали новосибирцев по делу о мошенничестве — какую схему они использовали

В Новосибирской области полицейские задержали двух местных жителей. Их заподозрили в мошенничестве по схеме «ваш родственник попал в ДТП».



О задержании жителей Новосибирска сообщает пресс-служба Карасукского районного суда. По версии следствия, подозреваемые звонили по телефону гражданам и сообщали, что их родственники попали в аварию. После этого новосибирцы убеждали собеседников передать им деньги.

