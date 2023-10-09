Обманули на 7 миллионов: мошенники провернули схему с фиктивными покупками — пострадали новосибирские банки

Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Новосибирска, которых обвиняют в хищении денег нескольких крупных новосибирских банков «с использованием электронных средств платежа» (ч. 4 ст. 159.3 УК РФ). По предварительным оценкам, ущерб составил более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
По версии следствия, руководила аферой женщина — бывшая сотрудница банка из Уфы. Источник НГС, знакомый с ситуацией, пояснил, что обвиняемая, имея солидный опыт работы в кредитных организациях, изучила уязвимые места в системе банковской безопасности.
— Переехав в Новосибирск, она разработала схему мошенничества: возвращала средства по фиктивным покупкам через кассовые аппараты (POS-терминалы), зарегистрированные на подконтрольные ИП. «Предприниматели» проводили возвраты в тот момент, когда на счетах ИП не было средств. В результате «покупатели» получали деньги банков. Средства возвращались на платежные карты, оформленные на подставных лиц, — подчеркнул собеседник.
Известно, что в Новосибирске женщина руководила хостелом, где подыскивала «фиктивных покупателей». На время расследования обвииняемую отправили под домашний арест, одного её подельника — в следственный изолятор, ещё одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Сейчас силовики ищут возможные другие эпизоды преступной деятельности группы.
Летом в Правительстве РФ начали обсуждать инициативу, согласно которой банки могут обязать компенсировать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников.