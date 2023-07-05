Теперь можно вернуть деньги? Банки обяжут возмещать ущерб тем, кто пострадал от мошенников

В правительстве предложили внести поправки в закон «О национальной платежной системе», которые будут касаться возврата клиентам банков денег, украденных мошенниками со счетов (или тех, которые клиенты передали мошенникам добровольно). Как сообщила пресс-служба Центробанка, банки хотят обязать возместить всю сумму таких переводов, если счет получателя появится в особой базе данных. Кроме того, на банки собираются возложить обязанность замораживать переводы по сомнительным операциям на два дня, чтобы в этот период было возможно отменить транзакцию. Насколько это поможет в борьбе с мошенничеством и выгодно ли это самим банкам?
Как это будет работать
Еще в начале года президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России рассмотреть вопрос о создании механизма компенсаций клиентам банков, которые потеряли деньги из-за действий мошенников. Об этом говорится в списке поручений президента по итогам январского заседания Совета по правам человека. Согласно этому поручению, компенсации клиентам должны выплачивать сами банки и другие кредитные организации, других подробностей работы механизма в документе нет. До 1 июля свои предложения Путину по этому поводу должны были представить премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
При этом еще в декабре 2021 года Банк России предложил возвращать деньги россиянам, ставшим жертвами мошенничества, в упрощенном порядке в виде фиксированной суммы. Как заявили «Известиям» в регуляторе, эти нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2023 года. В механизме установлен минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт — в случае несанкционированного списания средств страховщик должен будет возместить клиенту либо всю сумму, либо не менее 100 тысяч рублей (если денег похищено больше, чем 100 тысяч).
А в сентябре 2022 года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес в нижнюю палату законопроект, в котором прописал условия возврата денег пострадавшим от мошенников (находится на стадии второго чтения). В частности, Аксаков предложил расширить антифрод-систему, которую уже используют для проверки счетов получателей. Если этот счет находится в черном списке, то банк блокирует транзакцию. Сейчас такими проверками занимаются только банки — отправители денег, которые присылают клиенту код для подтверждения перевода. В законопроекте предлагают усилить контроль и проверять счета еще и в банках-получателях: речь идет о переводах с карт, со счетов и по Системе быстрых платежей.
Кроме того, планируется приостанавливать сомнительные транзакции — в документе указано, что это позволит сократить случаи, когда люди добровольно перечисляют деньги под давлением мошенников. Теперь у людей будет время подумать.
— Если операция сомнительная и клиент обращается с просьбой о переводе денег на счета, которые вызывают вопросы, банк может приостановить операцию на два дня, — пояснял Анатолий Аксаков на заседании Комитета по финрынку, отметив, что через два дня, если человек не передумал отправлять сумму, операция совершится автоматически, без повторного запроса клиента. Если же банки исполнили перевод на счет мошенников вопреки новым правилам, то должны вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления (по трансграничным переводам — в течение 60 дней).
Юрист компании «Бенефактум» Данила Ахметов рассказал, что на сегодняшний день взыскать деньги с банка в случае действий мошенников можно лишь в нескольких случаях:
- если банк знал о краже данных или карты клиента, но всё равно произвел платеж;
- если банк не проявил должной осмотрительности;
- если банк плохо обеспечивал безопасность данных и счетов клиентов;
- если банк не уведомил клиента об операции.
По словам юриста, эти пункты применимы в случае похищения карты, но сослаться на них не получится, если клиент перевел деньги мошенникам добровольно.
Смогут ли справиться банки
Эксперты уверены, что такая инициатива может очень сильно ударить по банкам. Например, управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева в комментарии «Известиям» отметила, что в первую очередь это потребует увеличения затрат для технологической инфраструктуры (и, соответственно, увеличение сложности самой инфраструктуры).
— Для эффективной реализации механизма компенсаций и защиты от мошенничества банкам может потребоваться значительное обновление и модернизация своих технологических систем и инфраструктуры. Это может включать в себя внедрение новых систем мониторинга, расширение баз данных, обновление программного обеспечения и так далее, — рассказала Косарева. — Эти изменения могут потребовать значительных денежных вложений и времени на реализацию, что может отразиться на финансовом состоянии банков.
Также Екатерина Косарева уверена, что эта инициатива повлечет за собой рост риска негативного имиджа и репутационных потерь — это может стать следствием недостаточно эффективной работы механизма компенсаций или продолжающегося уровня мошенничества. В дальнейшем эти проблемы могут привести к снижению доверия со стороны клиентов и их оттоку, а также к уменьшению прибыльности. Кроме того, введение новых механизмов и изменений в процедурах может повысить и операционные риски.
— Возможны задержки и ошибки при осуществлении компенсаций, увеличение количества спорных случаев и исков со стороны клиентов, а также необходимость усиленной защиты информационных систем от кибератак, — отметила Косарева.
При этом в законопроекте есть и положительные стороны — например, обязательство возмещать суммы переводов на счета мошенников стимулирует банки повышать уровень безопасности и предотвращать подобные операции, кроме того, вырастет и осведомленность клиентов.
— Клиенты станут более осторожными при совершении финансовых операций. Они могут обращать больше внимания на подозрительные ситуации, следить за безопасностью своих аккаунтов и использовать дополнительные меры аутентификации. А обязательное приостановление переводов на два дня и возможность отмены перевода предоставят клиентам больше времени для осмотра и подтверждения операций. Это может дать клиентам большую уверенность и контроль, — подытожила Екатерина Косарева.
Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко считает, что инициатива в целом заслуживает одобрения, но в ее реализации есть свои подводные камни:
— Кредитные организации должны будут компенсировать чужую неосторожность и чужую финансовую безграмотность. Эти расходы банковский сектор вполне может переложить на плечи других клиентов в виде, например, роста или ввода комиссий. Кроме того, речь идет только об определенных счетах, попавших в базу. Никакой компенсации ждать тем, кто перечислил средства на счет вне списка, не приходится.
При этом, по словам Проценко, регулятор не успевает реагировать на действия мошенников, поскольку у них постоянно появляются новые способы забрать деньги у людей.
— Принимать меры по телефонным мошенничествам начали относительно недавно. А прогресс не стоит на месте, и злоумышленники явно улучшили свои навыки. Теперь используются приложения для знакомств, осваиваются нейросети, генерирующие изображения и видеозаписи с голосом родственников. Законодательной базы, которая ограничивала бы использование подобных решений, пока нет, — отметила Гузель Проценко.
Есть вопросы у экспертов и к приостановке переводов по мошенническим операциям. По словам замдиректора Банковского института развития Юлии Макаренко, это может привести к тому, что под блокировку смогут попасть и законные переводы (а это вызовет недовольство клиентов). Эксперт также отметила, что сами клиенты могут злоупотреблять системой компенсаций.
— Некоторые клиенты могут подавать ложные заявления о мошенничестве. Это может привести к увеличению нагрузки на банки, требующему дополнительных ресурсов для проверки и рассмотрения таких заявлений, — заключила Юлия Макаренко.
— Из-за того, что не выработано четких признаков мошеннической операции, могут пострадать добросовестные получатели (их счет будет заморожен), а сроки движения денег между счетами увеличатся как минимум на два дня, — согласился юрист компании «Бенефактум» Данила Ахметов.
В свою очередь, автор законопроекта Анатолий Аксаков считает, что новые нормы не приведут к блокировке счетов «добропорядочных граждан» — по его словам, один из крупных банков за время использования антифрод-системы заблокировал более 100 тысяч счетов, и «ни одной жалобы от их владельцев не поступило».
В пресс-службе ВТБ уверены, что новые стандарты помогут защитить от различных случаев проведения операций по картам без согласия клиентов: скимминга (кражи данных с карты, когда она вставляется в банкомат), фишинга (передача данных с карты мошенникам через фейковый сайт в интернете), а также в случае потери или повреждения самой карты. А в пресс-службе «Совкомбанк Страхования» отметили, что в случае принятия нововведений потребуется дорабатывать полисы страхования и документации. Возможно, вырастут и минимальные тарифы на страхование банковских карт.
— Полис будет покрывать риски утраты карты, в том числе ее кражи, а также учитывать несанкционированные списания под угрозой насилия над клиентом или с использованием данных о карте, полученных с помощью фишинга, — считает начальник управления по работе с банками «Ингосстраха» Роман Варламов.
По словам директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, предлагается отключать каналы финансового обслуживания мошенников, если сведения поступили от МВД — когда возбуждено уголовное дело или есть запись в книге учета состава преступлений.
— Получив такую информацию от МВД, мы будем ее транслировать всем кредитным организациям, и они в обязательном порядке будут отключать электронные средства платежа, — пояснил Уваров. По его словам, это ускорит блокировку мошеннических транзакций.
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