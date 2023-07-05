Теперь можно вернуть деньги? Банки обяжут возмещать ущерб тем, кто пострадал от мошенников

Кроме того, планируется приостанавливать сомнительные транзакции — в документе указано, что это позволит сократить случаи, когда люди добровольно перечисляют деньги под давлением мошенников. Теперь у людей будет время подумать.

— Если операция сомнительная и клиент обращается с просьбой о переводе денег на счета, которые вызывают вопросы, банк может приостановить операцию на два дня, — пояснял Анатолий Аксаков на заседании Комитета по финрынку, отметив, что через два дня, если человек не передумал отправлять сумму, операция совершится автоматически, без повторного запроса клиента. Если же банки исполнили перевод на счет мошенников вопреки новым правилам, то должны вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления (по трансграничным переводам — в течение 60 дней).

