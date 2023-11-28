Подростки забросали снежками проезжающие машины в Новосибирске — видео

В Калининском районе Новосибирска заметили подростков, которые кидали снежки в проезжающие автомобили. Видео инцидента новосибирцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».
— На Олеко Дундича была замечена группа парней, стреляющих снежками по проезжающим мимо автомобилям, — говорится в посте.
Несмотря на хулиганство подростком, некоторые подписчики телеграм-канала не увидели в их действиях ничего криминального.
— Ничего предосудительного не вижу. Это лучше, чем…У этих ребят нормальное детство, — написал Андрей.
— Ну дети играют, они же не камнями в машины кидают, много недовольных развелось, — отметила Санечка.
— Дети, они и в Африке дети! Пусть резвятся, — написал Дмитрий.
В пресс-службе регионального МВД пояснили, что уточняют информацию по этому инциденту.
Ранее несколько молодых людей закидали проезжающие машины на улице Ватутина. По словам очевидцев, одного из подростков удалось поймать водителю поврежденного автомобиля.