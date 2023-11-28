Подростки забросали снежками проезжающие машины в Новосибирске — видео

В пресс-службе регионального МВД пояснили, что уточняют информацию по этому инциденту.



Ранее несколько молодых людей закидали проезжающие машины на улице Ватутина. По словам очевидцев, одного из подростков удалось поймать водителю поврежденного автомобиля.

