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Новосибирские подростки забросали снежками проезжающие машины — смотрим видео

Одного из хулиганов удалось поймать водителю пострадавшего автомобиля

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В Кировском районе Новосибирска 14 ноября заметили подростков, которые кидали снежки в проезжающие автомобили. По словам очевидцев, инцидент произошел на Ватутина, 127. Видео инцидента новосибирцы опубликовали в группе «АСТ-54».

— Всё произошло примерно в 17:10. Пять молодых людей возрастом примерно 16–17 лет сначала шли вдоль проезжей части, а потом начали лепить снежки и кидать в проезжающие машины. Я видела, как они кинули 3–4 снежка, но в комментариях прочитала, что пострадало значительно больше автомобилистов, — рассказала автор видео Леся Жако.

По словам женщины, когда водитель одной из машины остановился и погнался за подростками, они разбежались в разные стороны.

Как написал один из пользователей в комментариях под постом в паблике «АСТ-54», ему всё же удалось поймать одного из мальчишек.

— Вообще-то не удалось сбежать, — коротко написал Сергей Горовой.

Также мужчина прикрепил видео, где подросток вытирает его машину собственной курткой.

В пресс-службе регионального МВД журналисту НГС сообщили, что правоохранители проводят проверку.

— В настоящее время по факту выявленной публикации сотрудниками ПДН отдела полиции № 8 Кировский проводится проверка. Устанавливаются личности подростков, изображенных на видео, а также их законных представителей, — сообщили в ведомстве.

Ранее прокуратура Новосибирской области выявила свыше 40 нарушений, связанных с некачественной уборкой снега на городских магистралях за первый день снегопадов.

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НовосибирскПодросткиСнежки
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