Новосибирские подростки забросали снежками проезжающие машины — смотрим видео

В Кировском районе Новосибирска 14 ноября заметили подростков, которые кидали снежки в проезжающие автомобили. По словам очевидцев, инцидент произошел на Ватутина, 127. Видео инцидента новосибирцы опубликовали в группе «АСТ-54».
— Всё произошло примерно в 17:10. Пять молодых людей возрастом примерно 16–17 лет сначала шли вдоль проезжей части, а потом начали лепить снежки и кидать в проезжающие машины. Я видела, как они кинули 3–4 снежка, но в комментариях прочитала, что пострадало значительно больше автомобилистов, — рассказала автор видео Леся Жако.
По словам женщины, когда водитель одной из машины остановился и погнался за подростками, они разбежались в разные стороны.
Как написал один из пользователей в комментариях под постом в паблике «АСТ-54», ему всё же удалось поймать одного из мальчишек.
— Вообще-то не удалось сбежать, — коротко написал Сергей Горовой.
Также мужчина прикрепил видео, где подросток вытирает его машину собственной курткой.
В пресс-службе регионального МВД журналисту НГС сообщили, что правоохранители проводят проверку.
— В настоящее время по факту выявленной публикации сотрудниками ПДН отдела полиции
Ранее прокуратура Новосибирской области выявила свыше 40 нарушений, связанных с некачественной уборкой снега на городских магистралях за первый день снегопадов.