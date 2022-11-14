Новосибирские подростки забросали снежками проезжающие машины — смотрим видео

В Кировском районе Новосибирска 14 ноября заметили подростков, которые кидали снежки в проезжающие автомобили. По словам очевидцев, инцидент произошел на Ватутина, 127. Видео инцидента новосибирцы опубликовали в группе «АСТ-54».



— Всё произошло примерно в 17:10. Пять молодых людей возрастом примерно 16–17 лет сначала шли вдоль проезжей части, а потом начали лепить снежки и кидать в проезжающие машины. Я видела, как они кинули 3–4 снежка, но в комментариях прочитала, что пострадало значительно больше автомобилистов, — рассказала автор видео Леся Жако.