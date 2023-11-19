«Перебегал дорогу в неположенном месте»: жена новосибирца объяснила, почему тот шел за ребенком на Первомайке

Днем 18 ноября в Новосибирске заявили о мужчине, который преследовал ребенка в Первомайском районе. Как рассказала НГС жена сибиряка Алина, новосибирец шел за школьником, чтобы поговорить с его родителями. Мама мальчика опубликовала в группе пост, где заявила: ее осуждают в соцсетях.
Инцидент, по словам девушки, произошел еще 16 ноября. Мальчик перебежал дорогу в якобы неположенном месте перед автомобилем, за рулем которого находился мужчина (видео имеется в распоряжении редакции). В этот момент Алина находилась на пассажирском месте.
— Молодой человек был недоволен ситуацией и решил поговорить с родителями ребенка. Из-за этого он шел за мальчиком, ему пришлось подняться с ним в одном лифте, как утверждают другие публикации, — сказала Алина.
Сибирячка уточнила, что, когда мужчина поднялся на этаж дома, дверь квартиры открыла мама ребенка. По ее словам, молодой человек объяснил женщине, что школьник перебегал дорогу, а затем попросил мать поговорить с сыном.
После беседы мужчина в спешке покинул подъезд дома. Как сообщила Алина, он бежал в ее сторону.
— Он побежал, потому что я стояла около подъезда соседнего дома и написала ему сообщение: «Давай быстрее». Потому что стояла с сумками, а ключи только у него. Из-за этого и побежал, — пояснила девушка.
После публикации данных о преследовании женщина сообщила, что молодой человек написал заявления в полицию. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой сообщить, действительно ли сибиряк направил заявления в ведомство.
Позже в ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали ситуацию. Там отметили, что заявление от гражданина поступило, проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
Затем в группе «Весенний» микрорайон новости, события, люди» еще один пост опубликовала мама школьника, который якобы перебегал дорогу. Женщина отметила, что ее осуждают в местных пабликах, а также рассказала, как все было. Она отметила, что дома отчитала сына за то, что он переходил дорогу где попало.
— Как мать сделала то, что считала нужным на тот момент. Никого ни в чем не обвинила. Сейчас же и меня, и моего ребенка обвиняют во всем, чем угодно, и в городских пабликах тоже. Виновность или невиновность сторон пусть определят правоохранительные органы, — уверена мама мальчика.
Видео происшествия опубликовали 18 ноября. Как сообщили в соцсетях со ссылкой на мать мальчика, мужчина зашел с ребенком в подъезд, а в лифте поинтересовался, находятся ли дома его родители. После того, как дверь квартиры открыла мама, сибиряк якобы «нажал на кнопку вызова лифта и начал заговаривать зубы», а затем выбежал из подъезда. Полиция начала проверку.