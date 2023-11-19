«Перебегал дорогу в неположенном месте»: жена новосибирца объяснила, почему тот шел за ребенком на Первомайке

— Молодой человек был недоволен ситуацией и решил поговорить с родителями ребенка. Из-за этого он шел за мальчиком, ему пришлось подняться с ним в одном лифте, как утверждают другие публикации, — сказала Алина.



Сибирячка уточнила, что, когда мужчина поднялся на этаж дома, дверь квартиры открыла мама ребенка. По ее словам, молодой человек объяснил женщине, что школьник перебегал дорогу, а затем попросил мать поговорить с сыном.

