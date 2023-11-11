Ухватилась за края: 7-летняя девочка упала в открытый люк в Новосибирске

В Новосибирске следователи СК начали проверку из-за падения девочки в открытый канализационный люк. Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, инцидент произошел сегодня, 11 ноября, в Октябрьском районе.
— Предварительно установлено, что в открытый канализационный люк, запорошенный снегом, упала несовершеннолетняя девочка, которая шла вдоль тротуара. Ребенок смог самостоятельно выбраться из колодца и дойти до дома, — рассказали в пресс-службе СК.
Следователи собираются оценить работу должностных лиц на наличие признаков преступления по статье 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сообщение о падении девочки появилось в группе «Инцидент Новосибирск». Там уточнили, что люк был возле здания по адресу Лобова, 9.
— Девочка успела расставить руки и ухватиться за края и самостоятельно выбралась из ямы. Девочке 7 лет, — уточнил автор поста.
Сам люк, по словам очевидцев, было не видно, так как он был «затянут» тонким льдом.
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