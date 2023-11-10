В Омске столб упал на коляску с 7-месячным ребенком

Днем, 9 ноября, в Омске на улице Магистральной, произошла авария, передает NGS55.RU.

Водитель на иномарке снес столб. В посте, опубликованном в паблике REGIK55, рассказали, что мужчина за рулем отделался парой царапин, однако столб, который он снес, мог якобы упасть на детскую коляску.

