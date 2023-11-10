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В Омске столб упал на коляску с 7-месячным ребенком

Крики матери попали на видео

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ДТП случилось днем 9 ноября

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Днем, 9 ноября, в Омске на улице Магистральной, произошла авария, передает NGS55.RU.

Водитель на иномарке снес столб. В посте, опубликованном в паблике REGIK55, рассказали, что мужчина за рулем отделался парой царапин, однако столб, который он снес, мог якобы упасть на детскую коляску.

На видеозаписи, приложенной к посту, можно услышать крики женщины о том, что ее «ребенка убили». Слышен детский плач.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: region_omsk55 / Vk.com

В УМВД России по городу Омску корреспонденту NGS55.RU рассказали, что водитель был пьян, а ребенок не пострадал.

— Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем. Въехал в столб. Верхний конец столба зажал коляску. Там находился ребенок, но он не пострадал, — пояснили нам в городском УМВД.

В полиции добавили, что за рулем «Тойоты» находился 25-летний омич. Сотрудники ДПС составили на него административный протокол за пьяную езду. В детской коляске был семимесячный ребенок. Никто в ДТП не пострадал. Проводится проверка.

В сентября в Новосибирске водитель на скорости влетел в столб на Затулинке — момент ДТП попал на камеру.

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