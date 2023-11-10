В Омске столб упал на коляску с 7-месячным ребенком

Днем, 9 ноября, в Омске на улице Магистральной, произошла авария, передает NGS55.RU.
Водитель на иномарке снес столб. В посте, опубликованном в паблике REGIK55, рассказали, что мужчина за рулем отделался парой царапин, однако столб, который он снес, мог якобы упасть на детскую коляску.
На видеозаписи, приложенной к посту, можно услышать крики женщины о том, что ее «ребенка убили». Слышен детский плач.
В УМВД России по городу Омску корреспонденту NGS55.RU рассказали, что водитель был пьян, а ребенок не пострадал.
— Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем. Въехал в столб. Верхний конец столба зажал коляску. Там находился ребенок, но он не пострадал, — пояснили нам в городском УМВД.
В полиции добавили, что за рулем «Тойоты» находился 25-летний омич. Сотрудники ДПС составили на него административный протокол за пьяную езду. В детской коляске был семимесячный ребенок. Никто в ДТП не пострадал. Проводится проверка.
В сентября в Новосибирске водитель на скорости влетел в столб на Затулинке — момент ДТП попал на камеру.