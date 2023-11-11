«Получается, убивай, и тебе за это ничего не будет»: как мучитель Веры Пехтелевой забил ее до смерти, а потом его помиловали

«Освобожден от дальнейшего отбывания наказания»

В середине недели в телеграм-каналах появилась информация, что Владислав Канюс, осужденный за убийство 23-летней кемеровчанки Веры Пехтелевой, оказался на свободе. Отец погибшей Евгений подтвердил NGS42.RU эту информацию.



О том, что Владислав находится не в колонии строгого режима, как решил суд, родители Веры заподозрили в начале лета. Тогда в руки Пехтелевых попали фотографии, на которых запечатлен человек, очень похожий на Канюса.

