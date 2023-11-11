«Получается, убивай, и тебе за это ничего не будет»: как мучитель Веры Пехтелевой забил ее до смерти, а потом его помиловали

Несколько дней назад СМИ и соцсети всколыхнула новость — убийца Веры Пехтелевой получил помилование. Позже эту информацию подтвердили в Кремле, уточнив как Влад Канюс, осужденный по тяжелой статье, смог выйти на свободу. Наши коллеги из NGS24.RU рассказывают, как родители убитой 23-летней студентки из Кемерова отреагировали на случившееся и вспоминают, что случилось с Верой.
«Освобожден от дальнейшего отбывания наказания»
В середине недели в телеграм-каналах появилась информация, что Владислав Канюс, осужденный за убийство 23-летней кемеровчанки Веры Пехтелевой, оказался на свободе. Отец погибшей Евгений подтвердил NGS42.RU эту информацию.
О том, что Владислав находится не в колонии строгого режима, как решил суд, родители Веры заподозрили в начале лета. Тогда в руки Пехтелевых попали фотографии, на которых запечатлен человек, очень похожий на Канюса.
— Насколько мы знаем, его перевели в Ростов-на-Дону. Из исправительной колонии
Родители Веры тогда заподозрили, что убийца их дочери мог попасть в ЧВК «Вагнер». Сам же парень довольно часто появлялся в соцсетях, а на наши вопросы ответил: «Информация платная».
После этого Пехтелевы направляли запросы в разные инстанции, и только в ноябре им пришел ответ из прокуратуры, из которого они узнали, что в Ростовской области Канюс не только не отбывал наказание, но и был помилован указом президента в апреле 2023 года.
Эта новость настолько всколыхнула страну, что журналисты задали пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову вопрос, как приговоренный к 17 годам за жестокое убийство Влад Канюс получил помилование. Песков рассказал, что есть два способа искупить вину по тяжким статьям.
— Есть <...> путь, когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами, — заявил Песков.
В разговоре с NGS42.RU Евгений Пехтелев отметил, что решение о помиловании и отправку Канюса на СВО считает несправедливыми. По его мнению, за такое жестокое преступление Влад должен был провести в колонии весь 17-летний срок.
— Я бы хотел, чтобы его фашисты стерли с лица земли, убили, как говорится. Чтобы фашист фашиста убил, — сказал отец Веры Пехтелевой.
«Я хотел, чтобы она замолчала»
Само преступление произошло в январе 2020 года. Тогда 23-летняя Вера Пехтелева решила окончательно разорвать отношения с Канюсом и пришла забрать оставшиеся вещи. Если верить показаниям парня, они вместе собрались — он планировал съехать с этой квартиры. В это же время они вместе пили алкоголь: около шести литров пива, 0,7 литра ликера и около 0,5 литра водки. А около 5 часов утра парень решил, что еще не всё потеряно и отношения можно спасти, но Вера была против.
— Когда я начал говорить с ней о наших отношениях, предлагал ей сойтись, а также сказал ей, что мне известно, что она общается с другим пацаном, между нами начался конфликт. Ей это не понравилось. После этого она начала меня нецензурно оскорблять, при этом стала наносить мне удары. А именно: нанесла мне не менее 5 ударов ногой в область паха, по лицу не менее 8 ударов ладошкой. От удара я боли не ощутил. Однако когда она ударила меня ногой между ног, я испытал физическую боль. То есть Вера начала бить меня первой. Меня разозлило это. А именно: меня разозлило то, что она отрицала факт того, что она встречается с другим парнем, — зачитывала судья показания допроса Канюса.
После этого для Веры начался ад — бывший парень избивал ее несколько часов и несколько раз душил проводом от утюга. Впоследствии судмедэксперт сообщил, что девушка погибла от совокупности повреждений — на ее теле насчитали больше 100 травм, ушибов, гематом и резаных ран.
— Я хотел, чтобы настала тишина. Я не задумывался о ее страданиях. Она кричала, оскорбляла меня во время нашего конфликта. Наносить ей удары мне не нравилось. Нанося ей удары, мне не нравилось, что она кричала. Я хотел, чтобы она замолчала. О ее страданиях я не думал в это время, — зачитывала судья показания Канюса во время одного из судебных заседаний.
Соседи под утро услышали истошные крики девушки и начали звонить в службу 112, умоляя прислать кого-нибудь.
— Мы живем с мужем в квартире на восьмом этаже, над той, где произошло убийство. Соседей из квартиры
Соседи не меньше семи раз позвонили в 112, но им отвечали лишь «Ждите, полиция приедет». В итоге соседи вместе с приехавшим к тому времени из Новосибирска братом Канюса вскрыли дверь, но было поздно. На полу они нашли бездыханное тело девушки с оранжево-красным лицом и следами крови вокруг рта и Владислава, сидящего в ванной с ножом в руках в невменяемом состоянии. Как потом Канюс пояснил на допросе, он хотел свести счеты с жизнью.
В марте 2021 года суд отправил дело на переквалификацию на более тяжкую статью. После этого Владиславу предъявили обвинения уже по трем статьям: изнасилование (статья 131 УК РФ), незаконное лишение человека свободы (статья 127 УК РФ) и убийство с особой жестокостью (статья 105 УК РФ).
А 28 июля 2022 года судья Кемеровского областного суда огласил свое решение — Владислава Канюса приговорили к 17 годам в колонии строгого режима. При этом парня признали виновным только в убийстве. Его освободили от наказания по статье о лишении свободы из-за истекшего срока давности и оправдали по обвинению в изнасиловании. Родные Веры пытались обжаловать приговор, но Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил его без изменений.
Что дальше?
По словам Евгения Пехтелева, родные Веры не видят смысла обжаловать факт помилования, но планируют направить заявления в другие инстанции.
— Убийц, насильников, сколько их сейчас вернется с СВО? Получается, убивай, и тебе за это ничего не будет. Иди на СВО и заработаешь свободу <…> Другое дело — мы написали в прокуратуру Кемеровской области, чтобы провели проверку [порядка помилования]. Там же, смотрите, вот это помилование осуществляется на местах. То есть в Кузбассе создали комиссию из 11, скажем, людей, которые сочли возможным его кандидатуру подать на помилование. Убил с особой жестокостью, а они сочли возможным подать на помилование. Как они сочли? Вот мы к прокурору и обратились — проверьте, всё ли правильно там было? Из чего они исходили? <…> В Организацию Объединенных Наций [еще] напишем, — поделился Евгений Пехтелев.
По словам Евгения, ни он, ни мать Веры не получили ни рубля из 4 млн назначенной судом моральной компенсации. Но отец надеется, что после возвращения Канюса с СВО приставы будут взыскивать с него эту сумму, «чтобы ему легко не жилось».
А что с полицейскими?
После случившегося на скамье подсудимых оказались сначала два полицейских — Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын, которые не отреагировали должным образом на сообщения соседей. А после переквалификации дела на более тяжкую статью к ним добавились еще три девушки — Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева. Это диспетчеры, принимавшие звонки соседей и которые не прослушали аудиозаписи сигналов и не довели достоверную информацию до оперативных нарядов.
На условиях анонимности один из действующих сотрудников МВД рассказывал, что трагедия произошла в том числе из-за дефицита кадров.
Еще до вынесения приговора выяснилось, что подсудимые уже не работают в правоохранительных органах: трое диспетчеров временно отстранены, а двое уволились.
В итоге 10 июля Заводской районный суд Кемерова огласил приговор. Судья признал виновными трех диспетчеров Марию Дунаеву, Анну Пономареву, Кристину Юдинцеву и бывших полицейских Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (
Юдинцеву и Дунаеву приговорили к 1 году и 6 месяцам условного лишения свободы, также год им нельзя занимать должности в правоохранительных органах. Пономаревой назначили 2 года условно, ей также год нельзя работать в правоохранительных органах.
Балашова и Тарицына приговорили к двум годам условного лишения свободы с лишением права в течение двух лет работать в правоохранительных органах.
После приговора полицейским NGS42.RU.RU спросил у зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, которая лоббировала закон «О профилактике семейно-бытового насилия», изменилось ли что-то в правовом поле спустя два года после убийства Веры Пехтелевой.
— Не изменилось ровно ничего. Без принятия специализированного закона о профилактике домашнего насилия, в котором прописаны все базовые понятия, определения и меры профилактики, трагедий будет больше. Особенно в наше тревожное время. Но закон заморожен. Не до закона сегодня, — ответила NGS42.RU.RU Оксана Пушкина.