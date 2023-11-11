Вчера, 10 ноября, в Оби нашли тело мужчины. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», на нем была рыбацкая одежда.
По данным спасателей, тело 77-летнего мужчины нашли в Кировском районе в реке Обь примерно в 15:00. В пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили информацию.
— Следственным отделом по Кировскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, изучаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в следственном комитете.
Недавно в лесу в Тогучинском райне Новосибирской области нашли тело пропавшего мужчины.