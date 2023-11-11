freedom
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 3/10
usd 92.05
eur 98.32
СрочноЧто известно об избиении школьницы в Татарске
Все новости
Все новости

В реке Обь нашли тело мужчины в рыбацкой одежде

После случившегося следователи проводят проверку

609

Мужчине было 77 лет

Поделиться

Вчера, 10 ноября, в Оби нашли тело мужчины. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», на нем была рыбацкая одежда.

По данным спасателей, тело 77-летнего мужчины нашли в Кировском районе в реке Обь примерно в 15:00. В пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили информацию.

— Следственным отделом по Кировскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, изучаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в следственном комитете.

Недавно в лесу в Тогучинском райне Новосибирской области нашли тело пропавшего мужчины.

По теме

ТелоРекаОбьКировский районСпасатели МАСССледственный комитет
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter