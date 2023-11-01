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Тело пропавшего мужчины нашли в лесу Новосибирской области — сибиряка искали шесть дней

Андрею Кузнецову был 41 год

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Следователи начали проверку

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В Тогучинском райне Новосибирской области нашли тело пропавшего мужчины. 41-летний Андрей Кузнецов ушел из дома 25 октября, с того момента его местонахождение было неизвестно.

Как рассказали НГС в пресс-службе Следственного комитета региона, тело мужчины нашли 31 октября в лесу. Сейчас следователи отдела Тогучину проводят уголовно-процессуальную проверку.

— Следователи провели осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Недавно на территории Заельцовского парка обнаружили труп. В деле разбирались следователи.

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