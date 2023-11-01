Тело пропавшего мужчины нашли в лесу Новосибирской области — сибиряка искали шесть дней

В Тогучинском райне Новосибирской области нашли тело пропавшего мужчины. 41-летний Андрей Кузнецов ушел из дома 25 октября, с того момента его местонахождение было неизвестно.
Как рассказали НГС в пресс-службе Следственного комитета региона, тело мужчины нашли 31 октября в лесу. Сейчас следователи отдела Тогучину проводят уголовно-процессуальную проверку.
— Следователи провели осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — объяснили в пресс-службе ведомства.
Недавно на территории Заельцовского парка обнаружили труп. В деле разбирались следователи.