«Перевернули с бока на колёса»: очевидцы спасли водителя в ДТП на Бердском шоссе — ВАЗ чуть не загорелся

Под Новосибирском сегодня, 4 ноября, произошло ДТП на Бердском шоссе. Как рассказал НГС очевидец Андрей, автомобиль пришлось тушить огнетушителем. После столкновения ВАЗ загорелся и водитель кричал о помощи. Ему помогли водители других автомобилей.
— Автомобиль оперативно потушили огнетушителем и перевернули с бока на колёса, достали водителя. Мужчину положили на землю, установили шину из подручных средств на ногу, — рассказал Андрей.
Водитель ВАЗа был в сознании. Во второй машине застряла водитель-женщина. Её зажало. По словам Андрея, из второго автомобиля водителя достали спасатели, которые прибыли на вызов.
В ночь 4 ноября в «Матрешкином дворе» перевернулся автомобиль. Позже стало известно, что причиной ДТП стала ссора с девушкой.