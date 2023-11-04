«Езжай куда хочешь!»: стала известна причина парковки авто вверх тормашками в «Матрешкином дворе» — видео

Стала известна одна из причин парковки автомобиля вверх тормашками в микрорайоне «Матрешкин двор» в Новосибирске в ночь на 4 ноября. Новосибирский паблик «АСТ-54» опубликовал видеозапись, из которой следует, что перед ДТП водитель поругался с девушкой.
Неизвестно, кем приходится девушка водителю, ясно одно: она оскорбила его и отправила на все четыре стороны.
— Езжай куда хочешь! — прокричала девушка.
Автомобиль Toyota Chaiser после этих слов тронулся с места, через несколько секунд раздался скрежет металла. По данным «АСТ-54», водитель столкнулся с двумя припаркованными Honda HR-V и Toyota Chaser. Виновник ДТП бросил свое авто, которое перевернулось на крышу.
Городская ГИБДД пока не комментировала ДТП в «Матрешкином дворе». При получении ответа на запрос НГС материал будет дополнен.
В социальных сетях владельца автомобиля называют победителем рубрики «паркуюсь как чудак». Кстати, последнюю подборку нарушений автохамов вы можете увидеть по ссылке.