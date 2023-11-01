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СрочноВ соцсетях заявили о маньяке в Новосибирске
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В соцсетях сообщили о маньяке, который бродит около вуза в Новосибирске — что говорят в полиции

Его якобы заметили около НГПУ

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Информация про маньяка является недостоверной

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В соцсетях Новосибирска появились данные о маньяке, которого якобы заметили в Октябрьском районе. Между тем в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС заявили, что информация является недостоверной.

— Информация про маньяка является недостоверной. Патруль, который (находится, — прим. ред.) на территории НГПУ, отрабатывает свой маршрут патрулирования, — уточнили в ведомстве.

Скриншот рассылаемого сообщения опубликовало издание Atas.info. В нем уточнялось, что неизвестного заметили в районе НГПУ, отправитель якобы призвал людей не ходить по улицам в темное время суток. Издание также сообщило, что данные оказались фейком.

В середине октября в регионах России в мессенджерах появились сообщения о «новом виде криминального преступления». Некие «волонтеры от различных партий» якобы ходят по квартирам и предлагают примерить маски, из-за которых люди «отключаются». Сообщалось, что происходит ограбление. В полиции заявили, что сообщение не имеет ничего общего с действительностью.

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