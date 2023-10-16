«Маска пропитана химикатом»: в WhatsApp рассылают тревожные сообщения о волонтерах-грабителях

В разных регионах России стали рассылать сообщения в мессенджеры о «новом виде криминального преступления». В них говорится о том, что некие «волонтеры от различных партий» ходят по квартирам, раздавая маски якобы «по инициативе местных властей».
— Просят вас примерить маску, если подойдет, то дадут 3–5 штук в зависимости от количества членов семьи. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием. Человек просто отключается. Доступ в квартиру свободен (происходит ограбление), — написано в сообщении.
В пресс-службе УМВД по Омской области заверяют, что это сообщение не имеет ничего общего с действительностью.
— Распространяемое сообщение имеет все признаки фейка: в нем нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это происходило. Также в нем присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику, — уточнили в ведомстве.
Что интересно, сообщение, которое гуляет сейчас по мессенджерам, точь-в-точь повторяет предупреждения, которые распространялись еще в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Объявления дублируют друг друга вплоть до знака.
Но даже если бы это сообщение было правдой, у жертвы мошенников было бы достаточно времени до того, чтобы «отключиться». Еще более вероятен вариант, что «химикат с наркотическим действием» просто выветрился до того, как человек примерит маску.
— Подобные вещества, насколько мне известно, испаряются очень быстро и не оказывают такого моментального эффекта, как в фильмах показывают, — обратил внимание врач-иммунолог Николай Крючков. — Особого смысла в этом методе нет, он сложный с точки зрения исполнения.
В феврале по регионам России прокатилась волна сообщений о смертельном парфюме, после вдыхания паров которого человек «умирает в течение двух суток». Разбирались, почему эти сообщения — также фейк.