freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 2/10
usd 97.31
eur 102.55
Тема дняВ Новосибирском зоопарке изменили режим работы
Все новости
Все новости

«Маска пропитана химикатом»: в WhatsApp рассылают тревожные сообщения о волонтерах-грабителях

Разбираемся, фейк это или нет

404

По легенде, мошенники предлагают омичам примерить маски, из-за которых люди «отключаются»

Поделиться

В разных регионах России стали рассылать сообщения в мессенджеры о «новом виде криминального преступления». В них говорится о том, что некие «волонтеры от различных партий» ходят по квартирам, раздавая маски якобы «по инициативе местных властей».

— Просят вас примерить маску, если подойдет, то дадут 3–5 штук в зависимости от количества членов семьи. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием. Человек просто отключается. Доступ в квартиру свободен (происходит ограбление), — написано в сообщении.

В пресс-службе УМВД по Омской области заверяют, что это сообщение не имеет ничего общего с действительностью.

— Распространяемое сообщение имеет все признаки фейка: в нем нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это происходило. Также в нем присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику, — уточнили в ведомстве.

Распечатки с этим текстом, как уверяют отправители, висят в МФЦ

Распечатки с этим текстом, как уверяют отправители, висят в МФЦ

Поделиться

Что интересно, сообщение, которое гуляет сейчас по мессенджерам, точь-в-точь повторяет предупреждения, которые распространялись еще в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Объявления дублируют друг друга вплоть до знака.

Так это сообщение выглядело в 2020 году. Отличий никаких, даже в знаках препинания

Так это сообщение выглядело в 2020 году. Отличий никаких, даже в знаках препинания

Поделиться

Но даже если бы это сообщение было правдой, у жертвы мошенников было бы достаточно времени до того, чтобы «отключиться». Еще более вероятен вариант, что «химикат с наркотическим действием» просто выветрился до того, как человек примерит маску.

— Подобные вещества, насколько мне известно, испаряются очень быстро и не оказывают такого моментального эффекта, как в фильмах показывают, — обратил внимание врач-иммунолог Николай Крючков. — Особого смысла в этом методе нет, он сложный с точки зрения исполнения.

В феврале по регионам России прокатилась волна сообщений о смертельном парфюме, после вдыхания паров которого человек «умирает в течение двух суток». Разбирались, почему эти сообщения — также фейк.

ФейкГородская легендаМаскиОграблениеМессенджеры
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter