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Два сибиряка на снегоходе провалились под лед на Таймыре

Пока неизвестно, найдены ли тела мужчин

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Сейчас гулять по льду опасно

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На Таймыре в Крсноярском крае двое мужчин провалились под лед на реке Хете недалеко от одноименного населенного пункта Хета.

Как рассказали в МЧС региона, мужчины 31 года и 45 лет ехали на снегоходе по тонкому льду и провалились в занесенную снегом полынью.

В ведомстве говорят, что на место происшествия направили полицейских. Уточнить, достали ли тела мужчин из воды, корреспонденту NGS24.RU не смогли.

Ранее НГС рассказывал, как школьница умерла после того, как провалилась вместе с мальчиком под лед в садовом товариществе в Новокузнецке.

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