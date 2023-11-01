Два сибиряка на снегоходе провалились под лед на Таймыре

На Таймыре в Крсноярском крае двое мужчин провалились под лед на реке Хете недалеко от одноименного населенного пункта Хета.
Как рассказали в МЧС региона, мужчины 31 года и 45 лет ехали на снегоходе по тонкому льду и провалились в занесенную снегом полынью.
В ведомстве говорят, что на место происшествия направили полицейских. Уточнить, достали ли тела мужчин из воды, корреспонденту NGS24.RU не смогли.
Ранее НГС рассказывал, как школьница умерла после того, как провалилась вместе с мальчиком под лед в садовом товариществе в Новокузнецке.