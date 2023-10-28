В США нашли мужчину, застрелившего 18 человек. Он мертв

Стрельбу в Льюистоне назвали «самой страшной» за год в США — об этом заявили в организации Gun Violence Archive, которая специализируется на сборе данных о преступлениях с применением огнестрельного оружия. Там подсчитали, что это 565-й случай массовой стрельбы в стране за 2023 год, а также 31-е массовое убийство.

