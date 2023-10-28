В США нашли мужчину, застрелившего 18 человек. Он мертв

40-летнего Роберта Карда, которого подозревали в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн), нашли мертвым. Об этом сообщила губернатор штата Джанет Миллс. По словам главы департамента общественной безопасности штата Майкла Сасчака, мужчина покончил с собой.
Карда подозревают в том, что он в ночь с 25 на 26 октября открыл стрельбу в баре и распределительном центре Walmart в Льюистоне. По данным телеканала Fox News, число жертв составляло 22 человека, 60 получили ранения. Позднее губернатор штата Джанет Миллс уточнила, что из-за стрельбы погибли 18 человек, 13 ранены. Мужчину искали несколько дней — сразу после инцидента его машину, белый Subaru Outback, нашли в соседнем городе Лисбоне.
По данным телеканала ABC, у Роберта Карда имелся опыт военной службы, он был инструктором по обращению с оружием. Также уточнялось, что у мужчины могли быть проблемы с психическим здоровьем. 27 октября ABC со ссылкой на источники сообщил, что Кард оставил предсмертную записку.
Стрельбу в Льюистоне назвали «самой страшной» за год в США — об этом заявили в организации Gun Violence Archive, которая специализируется на сборе данных о преступлениях с применением огнестрельного оружия. Там подсчитали, что это 565-й случай массовой стрельбы в стране за 2023 год, а также 31-е массовое убийство.