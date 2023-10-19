«Он всегда был отморозком»: Стас Намин отрекся от пасынка, убившего его сына и тещу

Рок-музыкант Стас Намин прокомментировал журналистам случившуюся в его семье трагедию. Сегодня утром сына и тещу Намина — Артема Микояна и Полину Ткаченко — нашли мертвыми в загородном доме в Подмосковье. По подозрению в убийстве задержали пасынка музыканта — Романа Микояна.
По словам Намина, он давно не общается с Романом, хотя воспитал его как родного сына.
— Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от первого брака. Всегда был отморозком и мерзким человеком. Много лет не общаюсь с ним, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда, — приводит его слова Starhit.
В комментарии телеграм-каналу SHOT Намин и вовсе назвал своего пасынка «маргинальным»:
— Роман — сын от первого брака бывшей жены Галины, с которой мы разведены уже более 15 лет. Роман несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был склонен к азартным играм и наркотикам. Я много лет не общался в том числе с его мамой, потому что категорически не одобрял его образ жизни. Артем, в силу присущей ему доброты, жалел маргинального сводного брата и не прерывал с ним связь.
Поначалу предполагалось, что Роман убил своих брата и бабушку из-за имущественных споров. Как стало известно во время допроса, конфликт между родственниками произошел из-за того, что Роман употреблял наркотики. Мужчине не нравилось, что близкие часто давят на него нравоучениями.
После преступления пасынок Намина сам вызвал сотрудников правоохранительных органов. Сейчас он ожидает заседания суда, где ему вынесут меру пресечения.