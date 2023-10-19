«Он всегда был отморозком»: Стас Намин отрекся от пасынка, убившего его сына и тещу

По словам Намина, он давно не общается с Романом, хотя воспитал его как родного сына.



— Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от первого брака. Всегда был отморозком и мерзким человеком. Много лет не общаюсь с ним, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда, — приводит его слова Starhit.