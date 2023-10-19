Готовят к срочному восстановлению. Что сейчас происходит около рухнувшего моста в НСО — фото

В ТУАД сообщили, что переправа была построена в 1970-х годах, в 2010 году на участке возвели железобетонные рубашки вокруг промежуточных опор моста. В 2002 году организация ООО «ДМИ» проводила работы по укреплению конусов, переустройству мостового полотна, деформационных швов и ограждения.

В 2023 году состояние моста оценивали, как удовлетворительное. Но выявили дефекты — отсутствие ограждения в районе подходов к мосту, трещины в асфальтобетонном покрытии, расстройство заполнения деформационного шва, расстройство конструкций системы водоотвода на подходе к мосту и конструкции сливной призмы.