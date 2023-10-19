Готовят к срочному восстановлению. Что сейчас происходит около рухнувшего моста в НСО — фото

Появились новые кадры с места ЧП, где обрушился мост в новосибирском поселке Базово. Около переправы в Чулымском районе работают сотрудники ТУАД и МЧС. Специалисты сооружают временную дорогу и уже готовят мост к срочному ремонту.
Как сообщили в МЧС, сейчас мост заново проектируют и собираются восстанавливать. Если переправу не смогут сделать к периоду паводков, то на этот случай специалисты уже определили место, где развернут тяжелый механизированный мост, чтобы обеспечить безопасный проезд.
В ТУАД сообщили, что переправа была построена в 1970-х годах, в 2010 году на участке возвели железобетонные рубашки вокруг промежуточных опор моста. В 2002 году организация ООО «ДМИ» проводила работы по укреплению конусов, переустройству мостового полотна, деформационных швов и ограждения.
В 2023 году состояние моста оценивали, как удовлетворительное. Но выявили дефекты — отсутствие ограждения в районе подходов к мосту, трещины в асфальтобетонном покрытии, расстройство заполнения деформационного шва, расстройство конструкций системы водоотвода на подходе к мосту и конструкции сливной призмы.
— 17 октября по результатам комиссионного осмотра моста с участием представителей ГКУ НСО ТУАД подтверждена осадка основания промежуточной опоры №3 моста с креном опоры 4 см. На момент осмотра предпосылок возникновения неконтролируемого развития дефекта не обнаружено, — сообщили в ТУАД.
По данным управления, скорость на мосту ограничили до 20 км/ч, грузоподъемность — до 20 тонн, на участке установили специальные знаки.
— Силами эксплуатирующей организации ведутся работы по организации временного объезда — он почти готов. Восстановление конструкций существующего моста запланировано на ближайший период, — говорят в ТУАД.
Обрушение моста произошло в поселке Базово ночью 19 октября, по предварительным данным, опора переправы наклонилась, после чего пролеты упали в реку. В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, 8 частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них 9 детей (школьники), 1 человек маломобильный. Пострадавших нет. После случившегося следователи начали проверку на халатность.
Глава сельсовета заявил, что еще несколько дней назад заметил, что мост прогнулся.
Летом в ТУАД порекомендовали ограничить движение на мосту через реку Власиху в Толмачевском сельсовете. Специалисты установили, что по переправе ездить небезопасно.