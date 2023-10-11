Сибиряк порезал шею куском стекла от телефона в полиции — перед этим его обвинили в насилии над дочерью

Житель Ачинска в Красноярском крае пытался порезать себе горло стеклом от сотового телефона в отделе полиции. Мужчину подозревают в насилии над дочерью-подростком. Об этом редакции NGS24.RU рассказал источник, близкий к ситуации.
Семью вызвали в отдел полиции, чтобы опросить. В ходе беседы 43-летний мужчина попросился в туалет и его долго не было. Подозреваемого в насилии над своим ребенком уговаривали выйти, а когда мужчина открыл дверь, его увидели всего в крови. Ачинца передали медикам.
В конце сентября стало известно, что в Алтайском крае следователи завершили расследование дела в отношение 67-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней приемной дочери.