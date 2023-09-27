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Сибиряк два года насиловал 12-летнюю приемную дочь — как его накажут

О преступлении стало известно, когда жертва рассказала обо всём родственникам и подруге

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Инцидент произошел в Алтайском крае

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В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношение 67-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней приемной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.

По данным следствия, в начале 2020 года мужчина забрал для воспитания в свою семью внебрачную 12-летнюю дочь после смерти ее матери. На протяжении почти двух лет он периодически совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Устав терпеть насилие, девочка рассказала обо всём родственникам и подруге, после чего ее изъяли из семьи, а отца привлекли к уголовной ответственности.

— Мужчина обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — пояснили в ведомстве.

Следователи собрали доказательства по этому делу и направили их в суд для рассмотрения по существу.

Ранее НГС писал о том, как 14-летняя девочка из новосибирского села Утянка стала жертвой насилия и забеременела. Под стражу отправили ее отчима.

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