Сибиряк два года насиловал 12-летнюю приемную дочь — как его накажут

По данным следствия, в начале 2020 года мужчина забрал для воспитания в свою семью внебрачную 12-летнюю дочь после смерти ее матери. На протяжении почти двух лет он периодически совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Устав терпеть насилие, девочка рассказала обо всём родственникам и подруге, после чего ее изъяли из семьи, а отца привлекли к уголовной ответственности.

