Сибиряк два года насиловал 12-летнюю приемную дочь — как его накажут

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношение 67-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней приемной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.
По данным следствия, в начале 2020 года мужчина забрал для воспитания в свою семью внебрачную 12-летнюю дочь после смерти ее матери. На протяжении почти двух лет он периодически совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Устав терпеть насилие, девочка рассказала обо всём родственникам и подруге, после чего ее изъяли из семьи, а отца привлекли к уголовной ответственности.
— Мужчина обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных
Следователи собрали доказательства по этому делу и направили их в суд для рассмотрения по существу.
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