В Новокузнецке посетитель тира прострелил глаз подростку и дал ему 5 тысяч рублей

В Новокузнецке 17-летний сотрудник тира получил ранение глаза после выстрела из пневматического оружия. Об этом сегодня сообщили в телеграм-канале Mash Siberia со ссылкой на мать пострадавшего.
По словам матери, парень подрабатывал в тире в новокузнецком Парке им. Гагарина. Во время одной из смен в тир пришел взрослый мужчина с двумя детьми и заказал для младшего услугу стрельбы из пневматического пистолета, для старшего — из винтовки.
Как утверждает мать сотрудника тира, ее сын сначала подготовил и выдал пистолет, затем начал заряжать винтовку. В этот момент, по ее версии, отец двух мальчиков забрал у младшего пистолет и, ничего не говоря, выстрелил в
По словам женщины, ее сын получил ранение глаза и теперь проходит лечение. Удастся ли восстановить зрение — неизвестно. Также мать несовершеннолетнего указала, что после случившегося он находится в сильной депрессии.
Как отмечает женщина, проверкой обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники Следственного комитета. Со ссылкой на них она говорит, что стрелявший мужчина сейчас утверждает, будто курок спустил не он, а его
В пресс-службе регионального управления СК корреспонденту NGS42.RU подтвердили факт инцидента и начатого по нему расследования. Оно проводится по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (
На прошлой неделе НГС рассказывал о том, сколько оружия у новосибирцев и почему на улицах слышны выстрелы.