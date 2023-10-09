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В Новокузнецке посетитель тира прострелил глаз подростку и дал ему 5 тысяч рублей

Пострадавший выжил, но находится в глубокой депрессии

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Посетитель пришел с двумя детьми

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В Новокузнецке 17-летний сотрудник тира получил ранение глаза после выстрела из пневматического оружия. Об этом сегодня сообщили в телеграм-канале Mash Siberia со ссылкой на мать пострадавшего.

По словам матери, парень подрабатывал в тире в новокузнецком Парке им. Гагарина. Во время одной из смен в тир пришел взрослый мужчина с двумя детьми и заказал для младшего услугу стрельбы из пневматического пистолета, для старшего — из винтовки.

Как утверждает мать сотрудника тира, ее сын сначала подготовил и выдал пистолет, затем начал заряжать винтовку. В этот момент, по ее версии, отец двух мальчиков забрал у младшего пистолет и, ничего не говоря, выстрелил в 17-летнего подростка. Затем вызвал скорую помощь, а после приезда медиков дал пострадавшему 5 тысяч рублей и удалился.

По словам женщины, ее сын получил ранение глаза и теперь проходит лечение. Удастся ли восстановить зрение — неизвестно. Также мать несовершеннолетнего указала, что после случившегося он находится в сильной депрессии.

Как отмечает женщина, проверкой обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники Следственного комитета. Со ссылкой на них она говорит, что стрелявший мужчина сейчас утверждает, будто курок спустил не он, а его 7-летний сын.

В пресс-службе регионального управления СК корреспонденту NGS42.RU подтвердили факт инцидента и начатого по нему расследования. Оно проводится по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ, максимальное наказание — арест на шесть месяцев).

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ТирСтрельбаРанениеНовокузнецкСледственный комитет
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