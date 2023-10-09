В Новокузнецке посетитель тира прострелил глаз подростку и дал ему 5 тысяч рублей

Как утверждает мать сотрудника тира, ее сын сначала подготовил и выдал пистолет, затем начал заряжать винтовку. В этот момент, по ее версии, отец двух мальчиков забрал у младшего пистолет и, ничего не говоря, выстрелил в 17-летнего подростка. Затем вызвал скорую помощь, а после приезда медиков дал пострадавшему 5 тысяч рублей и удалился.