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Toyota сбила 7-летнего мальчика в Калининском районе — он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода

Ребенка доставили в больницу

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Инцидент произошел около дома №7/1 по улице Курчатова

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В Новосибирске автомобиль сбил 7-летнего мальчика в Калининском районе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в результате произошедшего ребенка доставили в лечебное учреждение.

Инцидент произошел 8 октября в 15:40 около дома №7/1 по улице Курчатова. 33-летний водитель автомобиля Toyota Vitz ехал по Курчатова со стороны улицы Рассветной, когда совершил наезд на ребенка. В ведомстве уточнили, что мальчик переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход — мальчик, 2016 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — сообщили в ведомстве.

На месте ДТП находились сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

В начале октября в Новосибирске водитель автомобиля сбил ребенка около дома по улице Владимира Заровного. Машина скрылась с места ДТП.

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