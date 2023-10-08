Toyota сбила 7-летнего мальчика в Калининском районе — он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода

В Новосибирске автомобиль сбил 7-летнего мальчика в Калининском районе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в результате произошедшего ребенка доставили в лечебное учреждение.
Инцидент произошел 8 октября в 15:40 около дома №7/1 по улице Курчатова. 33-летний водитель автомобиля Toyota Vitz ехал по Курчатова со стороны улицы Рассветной, когда совершил наезд на ребенка. В ведомстве уточнили, что мальчик переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход — мальчик, 2016 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — сообщили в ведомстве.
На месте ДТП находились сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
В начале октября в Новосибирске водитель автомобиля сбил ребенка около дома по улице Владимира Заровного. Машина скрылась с места ДТП.