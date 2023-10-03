«Накидали тухлых овощей»: подростки устроили погром на крыльце дома на Красном проспекте

В Новосибирске вчера, 2 октября, подростки устроили погром у дома в Кропоткинском жилмассиве. Местный житель сообщил об этом в группу «ЧП Новосибирск», приложив видео с детьми.
— Накидали тухлых овощей, бананом замазали камеру домофона, устроили помойку на крыльце. Один из них снимал это на видео, — написал подписчик группы «ЧП Новосибирск».
Инцидент произошел по адресу Красный проспект 102/4 около десяти часов вечера. Корреспондент НГС не смогла дозвониться до управляющей компании УК «Спас-дом». НГС направил письменный запрос.
В конце лета в Новосибирске на МЖК обнаженный мужчина напал на припаркованные машины. Местный житель вышел из подъезда с табуретом