freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 98.48
eur 103.87
СрочноЧто будет, если рубль продолжит падение
Все новости
Все новости

«Накидали тухлых овощей»: подростки устроили погром на крыльце дома на Красном проспекте

Парни замазали камеру домофона бананом

1 947

Инцидент произошел на Красном проспекте

Поделиться

В Новосибирске вчера, 2 октября, подростки устроили погром у дома в Кропоткинском жилмассиве. Местный житель сообщил об этом в группу «ЧП Новосибирск», приложив видео с детьми.

— Накидали тухлых овощей, бананом замазали камеру домофона, устроили помойку на крыльце. Один из них снимал это на видео, — написал подписчик группы «ЧП Новосибирск».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Действия парней попало на камеру

Видео: ЧП Новосибирск

Инцидент произошел по адресу Красный проспект 102/4 около десяти часов вечера. Корреспондент НГС не смогла дозвониться до управляющей компании УК «Спас-дом». НГС направил письменный запрос.

В конце лета в Новосибирске на МЖК обнаженный мужчина напал на припаркованные машины. Местный житель вышел из подъезда с табуретом

По теме

ПогромОвощиПодросткиКрасный проспект
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter