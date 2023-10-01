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Россиянка погибла в ДТП в Анталье. Еще четверо граждан РФ пострадали

Два человека находятся в реанимации

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ДТП случилось в районе Кунду

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В аварии в Анталье погибла гражданка РФ. Еще четверо россиян получили травмы. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.

30 сентября в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи. Двое из них в реанимации, — сообщили дипломаты.

В Генконсульстве отметили, что выясняют подробности случившегося.

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