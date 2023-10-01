Россиянка погибла в ДТП в Анталье. Еще четверо граждан РФ пострадали

В аварии в Анталье погибла гражданка РФ. Еще четверо россиян получили травмы. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.
—
В Генконсульстве отметили, что выясняют подробности случившегося.
Два человека находятся в реанимации
В аварии в Анталье погибла гражданка РФ. Еще четверо россиян получили травмы. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.
—
В Генконсульстве отметили, что выясняют подробности случившегося.
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