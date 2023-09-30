Гений разворота. «Двенашка» свернула в бок скорой, ехавшей по встречке, — ее собственная полоса была свободна

— А зачем он по «встречке»-то едет, там же почти свободная полоса? — недоумевает подписчик паблика Антон С.

— Необходимость отступать от правил какая была? Свободная полоса, Карл! При езде по встречной полосе он убедился, что его пропускают? — согласен с ним автолюбитель Вадим Г.



Остальные подписчики на стороне водителя скорой помощи:

— Где-то регламентировано расстояние, которое скорая может ехать по встречке? — не согласен читатель сообщества Михаил Б. — Необходимость [сменить полосу] — затор впереди. Если вы его не видите, это ваши проблемы. Свободная полоса стала образовываться после выезда скорой на встречку.