Гений разворота. «Двенашка» свернула в бок скорой, ехавшей по встречке, — ее собственная полоса была свободна

Правила для скорой помощи, которая включила мигалку и сирены, сильно отличаются от ПДД для обычных смертных. Обычный водитель и его пассажиры от нескольких минут стояния в заторе на перекрестке точно не умрут — поручиться за пациента в салоне спецавтомобиля порой не могут даже врачи. Но обязана ли скорая ехать в своей полосе, если она свободна, или все равно может выбраться на встречку? Этими вопросами задались подписчики паблика «АСТ-54»: необычная манера вождения скорой попала в объектив регистратора одного из них. Сразу после этого произошло и ДТП: прямо в бок микроавтобусу повернул ВАЗ-2112. Но после или вследствие — это уже вопрос. Чтобы ответить на него, журналисты НГС посмотрели ролик вместе с автоюристом Марией Соловьевой.
Эта авария, которая, к счастью, обошлась без пострадавших, произошла 25 сентября на перекрестке улиц Кирова и Лобова. Если включить звук, слышно, что скорая помощь спешит на вызов — водитель включил все спецсигналы. Он объезжает по встречной полосе небольшой затор на перекрестке, законопослушные автолюбители торопятся освободить спецавтомобилю путь. Но после скорая снова выруливает на «встречку», хотя впереди, вроде бы, все свободно. Будто специально этот момент использует водитель ВАЗ-2112, чтобы повернуть влево — прямо в бок скорой помощи.
То, что водитель отечественной легковушки, мягко говоря, был неправ, а скорой порой не только можно, но и нужно вылезать за пределы собственной полосы, очевидно. Но был ли в этом смысл именно в тот конкретный момент, удивились постоянные читатели и комментаторы сообщества «АСТ-54».
— А зачем он по «встречке»-то едет, там же почти свободная полоса? — недоумевает подписчик паблика Антон С.
— Необходимость отступать от правил какая была? Свободная полоса, Карл! При езде по встречной полосе он убедился, что его пропускают? — согласен с ним автолюбитель Вадим Г.
Остальные подписчики на стороне водителя скорой помощи:
— Где-то регламентировано расстояние, которое скорая может ехать по встречке? — не согласен читатель сообщества Михаил Б. — Необходимость [сменить полосу] — затор впереди. Если вы его не видите, это ваши проблемы. Свободная полоса стала образовываться после выезда скорой на встречку.
Согласна с ним и автоюрист Мария Соловьева: причин спорить о том, кто виноват и как должна была ехать скорая помощь, на ее взгляд, нет.
— Да, у водителя скорой была возможность вернуться в полосу. Но он, похоже, пошел на обгон, а тут раз! — и поворот налево, — оценила видео автоюрист. — Поскольку машина скорой помощи двигалась с включёнными звуковым и световым сигналами, водитель обязан был её пропустить несмотря на то, что скорая располагалась на полосе встречного движения, объезжая автомобили, создающие препятствия для движения.
По словам Марии Соловьевой, стопроцентным виновником аварии был именно человек за рулем отечественной легковушки.
— Согласно части 2 статьи 12.17 КоАП РФ, за непропуск машины со спецсигналом, включенным проблесковым маячком синего цвета и нанесенными специальными цветографическими обозначениями водителю грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года, — напомнила автоюрист.
И можно сказать, что все участники этой истории, включая виновника аварии, отделались легким испугом: если из-за непропуска скорой пациент бы серьезно пострадал или скончался, его бы ждала уголовная ответственность.
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