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Восемь пожарных машин стянули к зданию в центре Новосибирска

Такое количество спасателей встревожило прохожих

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К счастью, ничего страшного не произошло

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Восемь пожарных машин заметили в районе здания на Красном проспекте, 17 в Новосибирске. Их сфотографировали сегодня, 27 сентября, около 15:15.

— Был ложный вызов, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве такое количество машин объяснили тем, что у столь больших объектов есть план тушения и заранее определено минимальное количество техники, которое будет задействовано. А уже в ходе происшествия определяется — нужно ли еще усиление.

В конце августа колонна полицейских машин и автозак были замечены в центре Новосибирска рано утром.

ПожарныеКрасный проспектГУ МЧС по Новосибирской областиЛожный вызов
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