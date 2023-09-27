Восемь пожарных машин стянули к зданию в центре Новосибирска

Восемь пожарных машин заметили в районе здания на Красном проспекте, 17 в Новосибирске. Их сфотографировали сегодня, 27 сентября, около 15:15.
— Был ложный вызов, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве такое количество машин объяснили тем, что у столь больших объектов есть план тушения и заранее определено минимальное количество техники, которое будет задействовано. А уже в ходе происшествия определяется — нужно ли еще усиление.
В конце августа колонна полицейских машин и автозак были замечены в центре Новосибирска рано утром.