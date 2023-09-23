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«Вскрылся кузов, и высыпался утеплитель»: фура и самосвал столкнулись на Северном объезде — видео

Информация о ДТП уточняется

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От удара у большегруза высыпался утеплитель, который он перевозил

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Под Новосибирском вечером 23 сентября на Северном объезде столкнулись фура и самосвал. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54».

— На Северном обходе произошло серьезное ДТП с участием самосвала и фуры, у которой вскрылся кузов и высыпался утеплитель, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областной ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее в Первомайском районе Новосибирска фура завалилась на бок. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы.

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