«Вскрылся кузов, и высыпался утеплитель»: фура и самосвал столкнулись на Северном объезде — видео

Под Новосибирском вечером 23 сентября на Северном объезде столкнулись фура и самосвал. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54».
— На Северном обходе произошло серьезное ДТП с участием самосвала и фуры, у которой вскрылся кузов и высыпался утеплитель, — говорится в посте.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областной ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее в Первомайском районе Новосибирска фура завалилась на бок. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы.