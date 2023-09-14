Версию теракта не доказали. История крушения «Боинга», в котором погибли 88 человек

«Боинг-737», летевший из Москвы в Пермь, потерпел крушение ранним утром 14 сентября 2008 года. Ровно 15 лет назад 82 пассажира и 6 членов экипажа погибли. В этом материале наши пермские коллеги из 59.RU вспоминают события того дня, истории погибших, официальные причины трагедии и рассказывают, почему родные жертв не верят в эти версии.
«Искореженный металл, от людей остались только клочья»
Самолет авиакомпании «Аэрофлот-Норд» вылетел из Москвы ночью. Около 05:10 «Боинг» потерпел крушение при выполнении захода на посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Большое Савино. Борт рухнул на железнодорожные пути между микрорайонами, жилые дома находятся в нескольких десятках метров от этого места. Свидетели катастрофы рассказывали о том, как небо окрасилось в красный и прогремел взрыв.
— Я живу на улице Самолетной, 62а (крайний дом у железной дороги). Сидел за компьютером, когда вдруг услышал шум. Смотрю, на улице всё красное. Через пару мгновений что-то пролетело и дальше взорвалось. Я за секунду оделся и выскочил на улицу, — рассказывал в соцсети один из очевидцев. — Побежал я к железной дороге, и тут стали подъезжать первые машины. Тут мне сказали, что точно упал самолет. Мы побежали туда кого-нибудь спасать и, ступая по лужам и падая, звонили в пожарную службу. Но сразу подходить близко не стали — там всё взрывалось. Когда мы подошли поближе, то увидели огромные куски железа, руки, ноги... В общем, полная жуть. Кому-то даже стало плохо. Там еще были частные дома. Позже народу стало много и подъехали пожарные. Из их раций кто-то услышал, что это «Боинг-737». Больше я там находиться не мог... Это было в 200 метрах от дома...
Другие люди говорили о горящих обломках самолета, лежащих на земле. С пяти утра вместе с МЧС на месте трагедии был журналист Аркадий Константинов. Его прикомандировали к одной из опергрупп, он провел с ней несколько часов.
— Сколько жить буду — не забуду того дня. Искореженный металл, от людей остались только клочья, даже на траве была смесь из авиакеросина с кровью,— рассказывал ранее 59.RU Аркадий Константинов.
Вещи пассажиров очень далеко разлетелись, территорию оцепили. Были и мародеры, но их быстро остановили, а затем выставили двойное оцепление.
«Когда я узнала обо всём, я просто умерла в тот момент»
В самолете летели 82 пассажира, среди которых было 7 детей. В числе погибших был бывший командующий объединенной группировкой федеральных сил в Чечне генерал-полковник Геннадий Трошев. Пять пассажиров на рейс опоздали и отправились в Пермь на поезде. Вот несколько историй тех, кто летел 14 сентября «Боингом».
В авиакатастрофе погибла дочь Натальи Залазаевой, Ольге было 27 лет. В самолете она была вместе с мужем Сергеем, они были женаты всего полтора года. Пара возвращалась из отпуска в Таиланде. Наталья Залазаева ранее в разговоре с 59.RU вспоминала, что уговаривала дочь и зятя полететь к бабушке в Харьков на 80-летие, но Сергею нужно было выходить на работу.
— Я до сих пор себя виню, что не позвонила в Москву еще раз и не попросила их передумать. <...> С сыном я уехала в Харьков, там 13 сентября у моей мамы был день рождения. А на следующий день я всё узнала... Мне позвонил муж. Когда я узнала обо всём, я просто умерла в тот момент. Жизнь разделилась: до и после, — рассказывала Наталья. — У нас брали кровь, опознать никого нельзя было. На работе начинался обед, я просто садилась за руль и ехала к камню у места падения. Сидела там. Каждый день. Оля ушла, а я до сих пор думаю, сколько вопросов я не задала, сколько слов не успела сказать своему ребенку.
Ольга выучилась на химика-биолога, на психолога, также училась на направлении «менеджмент», а потом открыла свой бизнес. Прыгала с парашютом, у нее был третий разряд по парашютному спорту, увлекалась мотоциклами. Про дочь Наталья говорила, что она «торопилась жить, всё успеть, всем помочь, не могла мимо пройти».
Мужа потеряла Риана Аллабердина, Рустам Аллабердин был вторым пилотом «Боинга» с большим опытом: общий налет был более девяти тысяч часов. Рустам с первого класса мечтал стать пилотом, с юношества занимался парашютным спортом, поступил в Бугурусланское летное училище, окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Годами отрабатывал налет часов на небольших самолетах, учил английский язык для повышения квалификации, переучивался управлять «Боингом» в Москве, стажировался в Германии. Сын Рустама пошел по его стопам и поступил в Ульяновский институт гражданской авиации на авиадиспетчера.
Трагедия коснулась и семьи Василия Кучма, на том рейсе его дочь Ольга была стюардессой. 25-летняя девушка проработала всего семь месяцев. Она родом из Карелии, города Костомукша. Серьезно занималась восточными танцами, училась в университете мировой культуры в Санкт-Петербурге, а потом окончила курсы стюардесс в Санкт-Петербурге и уехала в Москву.
— Она у меня была девчонка форс-мажорная. Ничего не боялась. И с парашютом прыгала, — рассказывал отец. — Был однажды разговор. Оля сказала: «У меня для вас сюрприз». Мы не сразу узнали, что она курсы бортпроводниц окончила. Сначала она работала секретарем на заводе. А тут вдруг нам такое выдала. Не хотела работать в этой балтийской целлюлозе. Как я отреагировал? Запретишь — будет винить, что не дали сделать свой выбор. Я никогда детям ничего не запрещал. Ни сыну, ни дочке.
После отпуска в Болгарии первый рейс Ольги был на том «Боинге-737». «Он и стал последним», — говорил отец.
— Она у меня была хулиганка, боевая, как поется в песне: «Я вот такая девчонка и больше никакой другой не хочу быть». Она ничего не боялась. Добивалась всего сама, — рассказывал Василий. — Ходила в турпоходы с детства. Мы на рыбалку боялись ходить в морозы, а она — на лыжи и вперед по тайге. Потерять родного человека не дай бог. Время не лечит. Боль не утихает.
Меньше двух лет проработала стюардесса Тамара Норицына, тоже летевшая на том рейсе. Она окончила экономический факультет и параллельно выучилась на бортпроводника в Архангельске, после поехала в Германию на повышение квалификации. Ее мама Антонина всю жизнь проработала в аэропорту на складе по перевозкам, к ней приходили дочери, которые позже начали там подрабатывать.
— Тамара даже самолеты пошла мыть, лишь бы быть ближе к авиации. Она очень хотела летать, говорила об этом много раз. В институте и школе Тамара у меня была заводилой, очень ее любили. Открытый человек. <...> 11 сентября она проводила меня. Я уезжала в отпуск на юг. А она должна была на другой день уехать в Москву в командировку на неделю, — вспоминает женщина. — Но напарница заболела, и дочку поставили на этот рейс. С этой стюардессой мы не общаемся. На прощании, отпевании, говорят, была и плакала. Винила себя.
Близких трагедия забрала у бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной. В самолете были ее дочь, внучка и зять, а также родители зятя. На памятных митингах она обычно берет слово и обращается к присутствующим словами «мои родные». В прошлом году она говорила о том, как важно сохранить память о дорогих и близких, погибших в авиакатастрофе.
Официальные причины крушения, и почему семьи погибших не верят в них
В мае 2009 года МАК завершил расследование катастрофы. По официальной версии, причиной стала «потеря пространственной ориентировки экипажем на заключительном этапе полета». Виновным признали командира борта Родиона Медведева. Также в тканях пилота обнаружили алкоголь.
После крушения появилась информация о том, что Родион Медведев вел себя неадекватно, о его странном поведении рассказывал диспетчер Ирек Бикбов.
— Экипаж принял указания, но не выполнял их, — рассказывал Бикбов. — И потом я дал ему курс правый разворот, а он пошел влево. И сам спросил: «А нельзя нам зайти с этого захода?» — как будто спешил почему-то. Я спросил его: «У вас всё в порядке?» — он ответил утвердительно. Тогда я ответил ему: «Нет, выполняйте повторный заход — и «повел» его снова по схеме, как положено.
После, по рассказу диспетчера, самолет начал резко снижаться, потом он услышал крик и мат. Пилот больше не отвечал диспетчеру.
Родственники членов экипажа «Боинга-737» и пассажиров, с которыми ранее общался корреспондент 59.RU, не верят официальной версии. Риана Аллабердина говорила 59.RU, что она не верит и в то, что у командира Родиона Медведева в крови был алкоголь, так как перед полетом членов экипажа проверяют.
— Всегда проще свалить вину на погибших, но нужно учитывать и неисправности самолета. Было два дефекта, один из них — неоднократное отключение автомата тяги в полете, на что постоянно жаловались экипажи этого судна, — вспоминает Риана. — В ту ночь диспетчер отправлял самолет на три разворота перед посадкой, что говорит о нештатной ситуации на борту и неисправности самолета.
Родные погибших думают о том, что мог произойти теракт.
— В самом первом репортаже сразу после падения директор компании «Аэрофлот-Норд» сказал правду, больше такой версии я не слышал нигде, — рассказывал отец погибшей стюардессы Василий Кучма. — Ему задали вопрос о причинах: был теракт или не было теракта? Он развел плечами и сказал: «Вы сами понимаете, воронки от удара нет, ничего нет». Даже не осталось фрагментов кресел… О чем это говорит? Там стоял завод. Я считаю, это похоже на захват самолета. «Боинг» направлялся на завод. Почему они сразу не сели? Якобы пилот был пьян… Совсем офонарели люди, чтобы пить в полете и не посадить самолет. Железная дорога осталась целая, никаких повреждений от «удара». Почему? На пути упали лишь обломки. Все столбы и все провода целы. Если бы самолет упал, он бы собрал все эти столбы в кучу. Упали просто осколки. Есть видеозапись камеры с девятиэтажки, на которой видно сначала вспышку. О чем это говорит? Самолет не упал, ему помогли упасть.
Семьи погибших неоднократно пытались добиться пересмотра уголовного дела. В 2014 году расследование дела было возобновлено, но в марте того же года его закрыли в связи со смертью виновного лица — командира воздушного судна Родиона Медведева.
В 2019 году National Geographic выпустил фильм о катастрофе. В нем приведены архивные видеозаписи, мнения и воспоминания работавших над расследованием специалистов, а также есть видеореконструкция самой катастрофы и работы следователей. В том числе в фильме указано несколько причин случившегося: неисправность самолета, непрофессионализм пилотов, алкоголь в крови командира.
На месте падения «Боинга» построили мемориал с часовней, ежегодно туда приходят семьи погибших, чтобы почтить их память. В этом году участники церемонии в пятнадцатый раз соберутся вокруг памятной плиты с именами жертв крушения и запустят в небо 88 воздушных шаров. В любую погоду родственники приходят к мемориалу и на утреннюю панихиду, которую проводят в пять часов — в это время упал самолет.