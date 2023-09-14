Версию теракта не доказали. История крушения «Боинга», в котором погибли 88 человек

«Искореженный металл, от людей остались только клочья»

Самолет авиакомпании «Аэрофлот-Норд» вылетел из Москвы ночью. Около 05:10 «Боинг» потерпел крушение при выполнении захода на посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Большое Савино. Борт рухнул на железнодорожные пути между микрорайонами, жилые дома находятся в нескольких десятках метров от этого места. Свидетели катастрофы рассказывали о том, как небо окрасилось в красный и прогремел взрыв.

— Я живу на улице Самолетной, 62а (крайний дом у железной дороги). Сидел за компьютером, когда вдруг услышал шум. Смотрю, на улице всё красное. Через пару мгновений что-то пролетело и дальше взорвалось. Я за секунду оделся и выскочил на улицу, — рассказывал в соцсети один из очевидцев. — Побежал я к железной дороге, и тут стали подъезжать первые машины. Тут мне сказали, что точно упал самолет. Мы побежали туда кого-нибудь спасать и, ступая по лужам и падая, звонили в пожарную службу. Но сразу подходить близко не стали — там всё взрывалось. Когда мы подошли поближе, то увидели огромные куски железа, руки, ноги... В общем, полная жуть. Кому-то даже стало плохо. Там еще были частные дома. Позже народу стало много и подъехали пожарные. Из их раций кто-то услышал, что это «Боинг-737». Больше я там находиться не мог... Это было в 200 метрах от дома...