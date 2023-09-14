Двух сибирячек засыпало в доме, где рухнул потолок

Утром 14 сентября в доме на станции Крахаль в Новосибирском районе обрушился потолок. Под завалами оказались две женщины. Их спасли сотрудники МЧС.



Инцидент произошел в одной из квартир в частном доме на двух хозяев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Вызов поступил в 04:19.