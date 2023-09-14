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Двух сибирячек засыпало в доме, где рухнул потолок

Инцидент произошел на станции Крахаль в Новосибирской области

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Инцидент произошел ранним утром

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Утром 14 сентября в доме на станции Крахаль в Новосибирском районе обрушился потолок. Под завалами оказались две женщины. Их спасли сотрудники МЧС.

Инцидент произошел в одной из квартир в частном доме на двух хозяев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Вызов поступил в 04:19.

На место выехали сотрудники пожарно-спасательных частей. Из-под завалов достали 43-летнюю женщину, ее донесли на щите до автомобиля скорой. Позже под завалами нашли 90-летнюю пенсионерку, ее тоже госпитализировали.

Во второй квартире несущие конструкции не пострадали. На месте происшествия работали 20 человек и 7 единиц техники. Причину происшествия устанавливают.

В конце августа в кафе в Искитиме потолок рухнул на посетителей. После этого прокуратура начала проверку.

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