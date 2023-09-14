Двух сибирячек засыпало в доме, где рухнул потолок

Утром 14 сентября в доме на станции Крахаль в Новосибирском районе обрушился потолок. Под завалами оказались две женщины. Их спасли сотрудники МЧС.
Инцидент произошел в одной из квартир в частном доме на двух хозяев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Вызов поступил в 04:19.
На место выехали сотрудники пожарно-спасательных частей. Из-под завалов достали 43-летнюю женщину, ее донесли на щите до автомобиля скорой. Позже под завалами нашли 90-летнюю пенсионерку, ее тоже госпитализировали.
Во второй квартире несущие конструкции не пострадали. На месте происшествия работали 20 человек и 7 единиц техники. Причину происшествия устанавливают.
В конце августа в кафе в Искитиме потолок рухнул на посетителей. После этого прокуратура начала проверку.