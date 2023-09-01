Потолок рухнул на посетителей кафе в Искитиме — прокуратура начала проверку

В Новосибирской области вечером 31 августа частично обрушилось потолочное перекрытие в кафе «Солнечный день» в Искитиме. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в заведении на Комсомольской, 40.
— Прокуратурой организована проверка в связи с обрушением потолочного перекрытия в кафе. Ведомство оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе.
Следственным комитетом проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ход и результаты проверки на контроле в прокуратуре.
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