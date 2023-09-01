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Потолок рухнул на посетителей кафе в Искитиме — прокуратура начала проверку

Инцидент произошел вечером 31 августа в заведении «Солнечный день»

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Несколько человек доставили в травмпункт

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В Новосибирской области вечером 31 августа частично обрушилось потолочное перекрытие в кафе «Солнечный день» в Искитиме. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в заведении на Комсомольской, 40.

— Прокуратурой организована проверка в связи с обрушением потолочного перекрытия в кафе. Ведомство оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе.

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Видео: прокуратура НСО

Следственным комитетом проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ход и результаты проверки на контроле в прокуратуре.

Ранее в областном Центре медицины катастроф НГС рассказали о состоянии посетителей. Люди отделались ушибами и ссадинами.

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