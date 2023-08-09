freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 96.08
eur 105.44
СрочноСибирячка устроила скандал из-за стрижки
Все новости
Все новости

Заметили дым: в Новосибирске эвакуировали посетителей кафе «Солнечный день»

В здании находились 250 человек

594

Людей в помещение еще не пускают

Поделиться

В Новосибирске эвакуировали посетителей и персонал кафе «Солнечный день» на улице Писарева, 1. В подвале заметили задымление.

— У нас загорелась проводка. На месте работают спасатели, в заведение еще никого не запустили, — сообщила НГС администратор.

В МЧС объяснили журналисту, что в 12:43 пожарные выезжали на место по сообщению о задымлении в четырехэтажном здании. По оперативным данным, 250 человек эвакуировались сами. Информация о пострадавших не поступала.

— Сотрудники МЧС поэтажно проверили здание, людей не обнаружили. В подвале было задымление, предположительно, из-за короткого замыкания электрощитка. Пожарные при помощи дымососа провели дымоудаление, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Недавно в баре «22» на Красном проспекте, 22 в Новосибирске эвакуировали персонал и посетителей. Там распылили перцовый баллончик.

По теме

МЧССпасателиКафеЭвакуацияЗаведение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter