Заметили дым: в Новосибирске эвакуировали посетителей кафе «Солнечный день»

В Новосибирске эвакуировали посетителей и персонал кафе «Солнечный день» на улице Писарева, 1. В подвале заметили задымление.
— У нас загорелась проводка. На месте работают спасатели, в заведение еще никого не запустили, — сообщила НГС администратор.
В МЧС объяснили журналисту, что в 12:43 пожарные выезжали на место по сообщению о задымлении в четырехэтажном здании. По оперативным данным, 250 человек эвакуировались сами. Информация о пострадавших не поступала.
— Сотрудники МЧС поэтажно проверили здание, людей не обнаружили. В подвале было задымление, предположительно, из-за короткого замыкания электрощитка. Пожарные при помощи дымососа провели дымоудаление, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Недавно в баре «22» на Красном проспекте, 22 в Новосибирске эвакуировали персонал и посетителей. Там распылили перцовый баллончик.